Стратегические бомбардировщики ВКС РФ выполнили полеты над Тихим океаном и Японским морем



Источник: © Снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождались самолетами ВВС Республики Корея и Воздушных сил самообороны Японии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Тихого океана и некоторых морей, навстречу им поднимались японские и южнокорейские самолеты. Об этом сообщает в четверг Минобороны.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Самолеты Дальней авиации по маршруту следования сопровождались истребителями Су-35С Восточного военного округа, а также самолетами радиолокационного дозора и наведения А-50 Военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении ведомства.

"На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами Военно-воздушных сил Республики Корея и Воздушных сил самообороны Японии", - отметили в министерстве.

В Минобороны также сообщили, что в ходе полетов стратегические бомбардировщики выполнили дозаправку в воздухе.

"Летчики Дальней авиации согласно утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - добавили в российском военном ведомстве.