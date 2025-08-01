Серийные поставки танков Т-14 "Армата" в армию могут начаться в 2019 году - Ростех



Демонстрация танка Армата

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Демонстрация танка АрматаИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ с 2019 года начнет массово получать танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата", сообщил индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

"Сегодня флагманским продуктом УВЗ ("Уралвагонзавода" - ИФ) является танк "Армата", который в настоящий момент находится на финальной стадии доработки. Мы надеемся поставить "Армату" в Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году", - сказал С.Абрамов в интервью "Интерфаксу".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что испытания Т-14 могут закончиться в 2018-2019 годах, после этого ожидаются серийные поставки в войска.

Корпорация "Уралвагонзавод" планирует модернизировать производственные мощности для серийного выпуска Т-14, говорилось в опубликованном в июле годовом отчете корпорации.

"Реконструкция специального производства, направленная на развитие производства боевых, специальных и обеспечивающих машин Сухопутных войск на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата"", - отмечалось в отчете.

Тяжелая гусеничная унифицированная платформа "Армата" была разработана корпорацией "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка, тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

В апреле 2016 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу", что у военного ведомства есть контракт на поставку партии из около 100 танков Т-14 "Армата". "Мы не форсируем эти закупки по разным соображениям. Есть принцип разумной достаточности. У нас хороший модернизационный потенциал 72-й машины (танк Т-72)", - заявил он тогда.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это - принципиально новая и полностью российская разработка. В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14 необитаема.

Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значительно снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения.

Броня "Арматы" способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства. Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.