Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российский истребитель ПАК ФА будет нести более десятка ракет, в их числе - противолокационные

25.08.2017 Интерфакс-АВН 77 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель Т-50
Истребитель Т-50
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Парк "Патриот". 24 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Су-57) будет нести более десятка ракет, в том числе противолокационные, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Корпорации тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"У нас на стенде стоит одна из ракет для ПАК ФА - Х-58УШКЭ внутрифюзеляжная противолокационная ракета. Вторая ракета, которая стоит на стенде - это модульная Х-38 с различными головками самонаведения. Помимо этого истребитель будет нести еще около десятка ракет", - заявил Б.Обносов.

Он подчеркнул, что эффективность авиационного комплекса во многом определяется вооружением, которое он несет.

"Оружие должно обеспечивать живучесть человека, который управляет самолетом. А это зависит от того, что оружие имеет большую дальность, способно обнаруживать врага на больших расстояниях, обладает нужной точностью, малозаметностью. Поэтому, конечно, по всем этим направлениям мы стараемся работать, в том числе совместно с ОАК", - сказал Б.Обносов.

По его словам, специфика вооружения для ПАК ФА - это внутрифюзеляжное размещение, чтобы снизить заметность самолета, а также улучшить его летные характеристики и аэродинамику.

Ранее Б.Обносов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что первый этап создания авиационных средств поражения для истребителя пятого поколения планируется завершить в 2017 году.

"Отставаний в сроках разработки авиационных средств поражения и проведении работ по их адаптации на носитель в целом нет", - сказал Б.Обносов.

Гендиректор КТРВ также сообщил, что для ПАК ФА создают принципиально новые ракеты.

"Т-50 получит к 2017 году шесть принципиально новых ракет, к 2020 году - еще шесть. Четыре образца ракет внутрифюзеляжного размещения уже созданы и проходят испытания",- заявил Б.Обносов в интервью официальному журналу ОАК "Горизонты".

11 августа главком ВКС РФ Виктор Бондарев объявил, что перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) получил название Су-57.

20 июля главком сообщил, что промышленность начнёт изготовление установочной партии истребителей пятого поколения ПАК ФА, которая должна состоять из 12 самолетов. Тогда в рамках авиасалона МАКС было подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50.

Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.

Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Согласно открытым данным, ПАК ФА будет отвечать следующим требованиям: сверхзвуковой полёт без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлёт и посадку.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Х-58
Компании
Корпорация ТРВ
ОАК
Персоны
Бондарев Виктор
Обносов Борис
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.08 01:44
  • 1
Эвакуаторы на все случаи жизни
  • 25.08 01:02
  • 19
Истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет работать в космосе
  • 25.08 00:21
  • 11
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 25.08 00:18
  • 4
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 24.08 22:55
  • 23
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 24.08 21:51
  • 4
ОСК достроит для Индии два фрегата проекта 11356, заложенные для ВМФ РФ
  • 24.08 21:21
  • 3
Кандидат в канцлеры ФРГ: Я потребую, чтобы США вывезли ядерное оружие из Германии
  • 24.08 21:16
  • 700
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.08 21:12
  • 2
Вопросы диверсификации российского ОПК обсудили на форуме "Армия-2017"
  • 24.08 19:56
  • 17
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 24.08 19:42
  • 70
Вверх-вниз
  • 24.08 19:22
  • 5
ВЦИОМ: доля гордящихся своей армией россиян достигла 90%
  • 24.08 19:05
  • 5
"Бумеранг" с обитаемым боевым модулем "Бережок"
  • 24.08 18:50
  • 3
Пикап "Вепрь NEXT"
  • 24.08 17:17
  • 1
Под прикрытием русофобов НАТО идет на восток
другие обсуждаемые темы