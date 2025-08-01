Российский истребитель ПАК ФА будет нести более десятка ракет, в их числе - противолокационные
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Истребитель Т-50
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС
Парк "Патриот". 24 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Су-57) будет нести более десятка ракет, в том числе противолокационные, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Корпорации тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
"У нас на стенде стоит одна из ракет для ПАК ФА - Х-58УШКЭ внутрифюзеляжная противолокационная ракета. Вторая ракета, которая стоит на стенде - это модульная Х-38 с различными головками самонаведения. Помимо этого истребитель будет нести еще около десятка ракет", - заявил Б.Обносов.
Он подчеркнул, что эффективность авиационного комплекса во многом определяется вооружением, которое он несет.
"Оружие должно обеспечивать живучесть человека, который управляет самолетом. А это зависит от того, что оружие имеет большую дальность, способно обнаруживать врага на больших расстояниях, обладает нужной точностью, малозаметностью. Поэтому, конечно, по всем этим направлениям мы стараемся работать, в том числе совместно с ОАК", - сказал Б.Обносов.
По его словам, специфика вооружения для ПАК ФА - это внутрифюзеляжное размещение, чтобы снизить заметность самолета, а также улучшить его летные характеристики и аэродинамику.
Ранее Б.Обносов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что первый этап создания авиационных средств поражения для истребителя пятого поколения планируется завершить в 2017 году.
"Отставаний в сроках разработки авиационных средств поражения и проведении работ по их адаптации на носитель в целом нет", - сказал Б.Обносов.
Гендиректор КТРВ также сообщил, что для ПАК ФА создают принципиально новые ракеты.
"Т-50 получит к 2017 году шесть принципиально новых ракет, к 2020 году - еще шесть. Четыре образца ракет внутрифюзеляжного размещения уже созданы и проходят испытания",- заявил Б.Обносов в интервью официальному журналу ОАК "Горизонты".
11 августа главком ВКС РФ Виктор Бондарев объявил, что перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) получил название Су-57.
20 июля главком сообщил, что промышленность начнёт изготовление установочной партии истребителей пятого поколения ПАК ФА, которая должна состоять из 12 самолетов. Тогда в рамках авиасалона МАКС было подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50.
Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.
Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
Согласно открытым данным, ПАК ФА будет отвечать следующим требованиям: сверхзвуковой полёт без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлёт и посадку.
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24.08.2017
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