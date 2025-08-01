Израильские специалисты помогли Азербайджану нанести удар БПЛА по Нагорному Карабаху?



Осмотр президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым барражирующего беспилотного боеприпаса Zerbe-KH ("Удар", израильский Aeronautics Defense Systems Orbiter 1K) в стадии сборки на предприятии AZAD Sistemler производственного объединения Serq министерства оборонной промышленности Азербайджана. Баку, 21.09.2016

Источник: АРА Осмотр президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым барражирующего беспилотного боеприпаса Zerbe-KH ("Удар", израильский Aeronautics Defense Systems Orbiter 1K) в стадии сборки на предприятии AZAD Sistemler производственного объединения Serq министерства оборонной промышленности Азербайджана. Баку, 21.09.2016Источник: АРА

В главном военном ведомстве Израиля сформирована комиссия, которая занимается проверкой в отношении деятельности компании ADS (Aeronautics Defense Systems), занимающейся производством ударных беспилотников. Израильское издание "Maariv" сообщает о том, что Минобороны Израиля получило сведения о том, что представителей компании азербайджанские военные могли попросить оказать содействие в нанесении удара по позициям армии Нагорного Карабаха.

Компания ADS давно и прочно сотрудничает с Азербайджаном, однако её представители заявляют, что никакой помощи Баку по нанесению ударов беспилотниками по армянским позициям не оказывалось.

После появились сообщения о том, что уже якобы израильская комиссия установила факт непричастности ADS к бомбардировке позиций в Нагорном Карабахе азербайджанскими войсками, однако в ряде средств массовой информации эти сообщения опровергаются. Известно о том, что проверка только начата, и официально о её ходе на данный момент не сообщается.

Ранее пресс-служба МО Нагорно-Карабахской Республики сообщила, что в результате авиаудара, произведённого с применением беспилотного летательного аппарата ранения получили двое военнослужащих.

На фоне этих сообщений в СМИ в Израиле целый ряд политических деятелей призвал дать оценку военно-техническому сотрудничеству с Азербайджаном. Сомнения у политиков вызывает факт активного сотрудничества Азербайджана и Ирана. Отмечается, что израильские технологии ударного БПЛА могут оказаться в руках у иранских военных.