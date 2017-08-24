Холдинг РКС представил на АРМИИ-2017 уникальный прибор для обнаружения пожаров из космоса



Очаги возгораний на территории Ямало-Ненецкого АО в августе 2017 года зафиксированные с помощью радиометра МСУ-ИК-СРМ космического аппарата ДЗЗ "Канопус-В-ИК"

Источник: http://spacecorp.ru/ Очаги возгораний на территории Ямало-Ненецкого АО в августе 2017 года зафиксированные с помощью радиометра МСУ-ИК-СРМ космического аппарата ДЗЗ "Канопус-В-ИК"Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на проходящем в Подмосковье Международном форуме «Армия-2017» представил Многоканальный радиометр среднего и дальнего инфракрасных диапазонов (МСУ-ИК-СРМ). Устройство является основной полезной нагрузкой запущенного в июле этого года нового российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК». После завершения испытаний «Канопус» с помощью МСУ-ИК-СРМ будет на ранних стадиях выявлять на Земле лесные пожары и крупные техногенные аварии, а также позволит увеличить эффективность мониторинга сельскохозяйственной деятельности и природных ресурсов.

МСУ-ИК-СРМ обеспечивает съемку в полосе обзора 2000 км с пространственным разрешением 200 м, а его чувствительность позволяет обнаружить очаг возгорания размером всего 5 на 5 метров. После начала эксплуатации «Канопус-В-ИК» российские потребители смогут отказаться от использования данных с аналогичных иностранных космических аппаратов. МСУ-ИК-СРМ позволяет получать изображения с пространственным разрешением в инфракрасных диапазонах в пять раз выше зарубежных аналогов.

Сейчас «Канопус-В-ИК» проходит летные испытания, ведется проверка и отладка всех его систем.

Главный конструктор МСУ-ИК-СРМ Юрий ГЕКТИН: «Первые включения ИК радиометра и многозональной съемочной системы высокого разрешения, позволяющей получать изображения в видимой области спектра, показали, что все работает штатно. В рамках испытаний поступает высококачественная информация, которую с нетерпением ждут наши потребители – федеральные и региональные службы РФ».

«Канопус-В-ИК» – второй аппарат в российском космическом комплексе дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Он предназначен для выявления очагов возгораний на больших площадях. Его применение позволит МЧС России бороться с пожарами на самой ранней стадии их возникновения. Кроме того, получаемая космическим аппаратом информация в ИК-диапазоне позволяет определять степень влажности сельскохозяйственных угодий – ключевой показатель для прогнозирования урожая и ведения хозяйственной деятельности на больших территориях. Также «Канопус-В-ИК» будет задействован для топографических работ и картографирования по информации высокого разрешения.

Космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» был запущен и успешно выведен на целевую орбиту в июле 2017 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» и разгонным блоком «Фрегат».