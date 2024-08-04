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«Запад-2017»: три дня на организацию обороны и четыре – на отражение агрессии

24.08.2017 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 141 0
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Запад-2017
Учения "Запад-2017"
Источник: © Виктор Драчев/ТАС

Совместное стратегическое белорусско-российское учение «Запад-2017» еще не началось, а о его последствиях и результатах разговоры не смолкают уже несколько месяцев.


По мнению, многих экспертов и аналитиков, российская сторона воспользуется данным мероприятием для решения своих амбициозных целей. Наиболее популярны три варианта развития событий. Во-первых, это захват Беларуси для последующей агрессии против стран Балтии, Польши или Украины (кому что нравится). Во-вторых, переброска чуть ли не стотысячной группировки войск (цифра растет день ото дня) на территорию Синеокой, естественно с «молчаливого согласия» белорусского руководства, для угрозы всей Европе. В-третьих, войска России, опять же в огромном количестве, после учений останутся в Беларуси, создадут базы, необходимую инфраструктуру (как коллеги по НАТО в странах Восточной Европы) и будут ждать сигнала с Москвы для варварского и внезапного нападения на демократические и толерантные страны.


Многим понятно, что учение России и Беларуси – это лишь повод для продвижения войск и техники Альянса к границам Союзного государства, якобы для защиты стран Запада. Именно так это и преподносится населению стран Восточной Европы. Все рассуждения и запугивания людей являются своего рода отвлекающим маневром для того, чтобы обосновать присутствие иностранных военнослужащих в Польше и странах Балтии. Разве напишут польские, украинские или прибалтийские СМИ, что «Запад-2017» это плановое мероприятие, о проведении которого было заранее известно, что в отличие от учений НАТО оно не является ответом на мероприятия боевой подготовки, проводимые другими странами на сопредельных территориях. Ответ очевиден – нет. В прессе соседних государств однозначно отмечается – Москва задумала очередное безумство, и скоро придут «вежливые человечки».


Поэтому заявления некоторых высокопоставленных чиновников вызывают недоумение и сочувствие. Ведь невозможно понять логику и ход мыслей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что реальная численность участников военных учений «Запад-2017» оценивается в 230-240 тыс. человек (!), что более чем в 20 раз превышает официально заявленную численность. «Реальная численность участников всех мероприятий в рамках «Запад-2017» оценивается в 230-240 тысяч человек, более 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса», – сообщил Турчинов.


С учетом того, что учение в этом году пройдет на территории Беларуси довольно сложно представить как это скрытно и оперативно перебросить такое количество войск и техники, а особенно кораблей/подводных лодок. Как минимум возникнет транспортный коллапс, как на автомагистралях и железной дороге, да и Беларуси в одночасье нужно стать морской державой?! Это напоминает речь небезызвестной представительницы Госдепартамента США Дженнифер Псаки, которая несколько лет назад заявила, что если армия Беларуси вторгнется на территорию Украины, то 6-й боевой флот США немедленно появится у берегов агрессора. Поистине, незнание – сила!


Поэтому, чтобы западные коллеги не выглядели клоунами, обобщим имеющиеся данные и приведем новые факты.


«Запад-2017» – это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Беларуси на укрепление региональной безопасности.


Замысел учения был разработан совместно белорусским и российским генеральными штабами и утвержден Президентом Республики Беларусь. Обратите внимание – утверждала белорусская сторона, а не согласовывала или соглашалась!


В основу замысла положен один из вариантов возникновения кризисной ситуации и обострения конфликта, содержание которого основывается на ухудшении отношений между соседними странами на почве межнациональных, этнических и религиозных противоречий, а также территориальных претензий. Подобные конфликты возникают сплошь да рядом, будь то Африка или Ближний Восток. Схожие проблемы существуют и на Украине, где уже два года не спокойно на Донбассе.


Как стало известно из источников в Министерстве обороны, не являются секретом и состав сторон конфликта согласно сценарию маневров:


«Западные» – коалиция заинтересованных государств «Вейшнория», «Весбария» и «Лубения»,


«Северные» – Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации.


Зона «конфликта» расположена в пределах реальных границ Беларуси.


Коалиция стремится добиться раскола между Минском и Москвой, смены власти в Беларуси. Кроме того, Вейшнория добивается присоединения западных районов страны к своей территории.


Поэтому региональная группировка войск вооруженных сил Беларуси и России готовится к отражению агрессии. В связи с этим, значительная часть мероприятий будет направлена на ведение борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами.


На первом этапе, продолжительностью около трех суток, планируется осуществить завершение подготовки войск к боевому применению по изоляции районов действий НВФ и ДРГ противника, прикрытие важных государственных и военных объектов подразделениями ВВС и войск ПВО, а также отработку вопросов взаимодействия и обеспечения.


На втором этапе планируется отработать вопросы управления при отражении агрессии против Союзного государства, а также организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения.


Основной упор сделан на оборону и защиту своей территории.


И участвовать во всех мероприятиях боевой подготовки на белорусской земле будут около 13 тысяч солдат, что соответствует всем нормам, договорам и документам. И никаких провокаций или отклонений белорусы не допустят, ибо уж слишком дорогой ценой стране досталась мирная жизнь и независимость.


Так что – у страха глаза велики.


Владимир Вуячич
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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