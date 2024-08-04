Украина с 2013 года увеличила расходы на закупку оружия в 10 раз



Военнослужащий ВС Украины

Источник: www.bsblog.info Военнослужащий ВС УкраиныИсточник: www.bsblog.info

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что финансирование закупок вооружения и военной техники увеличилось в 10 раз по сравнению с 2013 годом, сообщает пресс-служба президента.

"Финансирование закупки вооружений и военной техники по сравнению с 2013 годом увеличилось в 10 раз. Во время войны мы нашли эти возможности", — сказал он во время открытия выставки вооружения и военной техники в Киеве.

По словам Порошенко, 1,6 млрд гривен ($62 млн) пойдет на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения, еще 1,4 млрд ($54 млн) — на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий. Всего в бюджете на 2017 год на нужды вооруженных сил предусмотрено 64,5 млрд гривен ($2,5 млрд), отметил он.

Кроме того, Порошенко добавил, что Украина начинает программу "оружейно-технического осовременивания армии".