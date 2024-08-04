Кандидат в канцлеры ФРГ: Я потребую, чтобы США вывезли ядерное оружие из Германии



Прототип бомбы B61-12

Источник: pbs.org Прототип бомбы B61-12Источник: pbs.org

Кандидат в федеральные канцлеры ФРГ Мартин Шульц, который не так давно критиковал растущее давление на Германию со стороны США, выступил с новой критикой в адрес американской военной "машины".

Кандидат от социал-демократов, выступая на одном из предвыборных мероприятий в городе Трир, заявил о том, что если станет канцлером Германии, то добьется от Пентагона вывоза американского ядерного оружия с немецкой территории.

Страны Европы хранящие ядерное оружие США Источник: vpk-news.ru

Кандидат в канцлеры ФРГ: Потребую, чтобы США вывезли ядерное оружие из Германии

Напомним, что в Германии находятся несколько десятков авиабомб с ядерной начинкой, относящихся к тактическому ядерному оружию. Речь о модификациях авиабомб B61. США, кстати, планируют пополнять свой тактический ядерный арсенал на военной базе близ города Бюхель (ФРГ), что само по себе нарушает международные обязательства Германии оставаться страной, свободной от присутствия ядерного оружия. Однако прекрасно известно, как США относятся к международному праву, если в каких-то пунктах это право не отвечает американским интересам.

Заявления Мартина Шульца о требованиях к США о вывозе ядерного оружия из Германии пришлось по душе тем миллионам немцев, которые не видят в США реального защитника немецких интересов. Особенно на фоне попыток оказания экономического и энергетического давления на Германию со стороны Вашингтона. Однако что-то подсказывает, что либо Шульц на выборах потерпит поражение, либо (если не потерпит) свою точку зрения по поводу США быстро поменяет после выборов в Бундестаг...