Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Кандидат в канцлеры ФРГ: Я потребую, чтобы США вывезли ядерное оружие из Германии

24.08.2017 Военно-промышленный курьер 118 0
0
Понравилась новость?
 0
Прототип B61-12
Прототип бомбы B61-12
Источник: pbs.org

Кандидат в федеральные канцлеры ФРГ Мартин Шульц, который не так давно критиковал растущее давление на Германию со стороны США, выступил с новой критикой в адрес американской военной "машины".

Кандидат от социал-демократов, выступая на одном из предвыборных мероприятий в городе Трир, заявил о том, что если станет канцлером Германии, то добьется от Пентагона вывоза американского ядерного оружия с немецкой территории.


Страны Европы хранящие ядерное оружие США
Источник: vpk-news.ru

Кандидат в канцлеры ФРГ: Потребую, чтобы США вывезли ядерное оружие из Германии

Напомним, что в Германии находятся несколько десятков авиабомб с ядерной начинкой, относящихся к тактическому ядерному оружию. Речь о модификациях авиабомб B61. США, кстати, планируют пополнять свой тактический ядерный арсенал на военной базе близ города Бюхель (ФРГ), что само по себе нарушает международные обязательства Германии оставаться страной, свободной от присутствия ядерного оружия. Однако прекрасно известно, как США относятся к международному праву, если в каких-то пунктах это право не отвечает американским интересам.

Заявления Мартина Шульца о требованиях к США о вывозе ядерного оружия из Германии пришлось по душе тем миллионам немцев, которые не видят в США реального защитника немецких интересов. Особенно на фоне попыток оказания экономического и энергетического давления на Германию со стороны Вашингтона. Однако что-то подсказывает, что либо Шульц на выборах потерпит поражение, либо (если не потерпит) свою точку зрения по поводу США быстро поменяет после выборов в Бундестаг...
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
B61 ЯБ
Проекты
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:14
  • 4
Трамп: США больше не намерены использовать армию для построения демократии в мире
  • 24.08 04:05
  • 1
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 24.08 03:40
  • 5
Эх, турбинушка, ухнем!
  • 24.08 02:54
  • 5
ПАК ДП в будущем может стать беспилотным
  • 24.08 01:43
  • 3
Приборы высокого полета
  • 24.08 00:57
  • 2
Михеев: контракт с Турцией по С-400 пока не подписан и не вступил в силу
  • 24.08 00:07
  • 1
Чеченский центр подготовки спецназа переименовали в Российский университет спецназа
  • 23.08 23:44
  • 15
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 23.08 21:38
  • 18
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 23.08 20:41
  • 68
Вверх-вниз
  • 23.08 19:21
  • 4
Как строят самый большой завод в мире: видео
  • 23.08 18:27
  • 71
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 17:10
  • 4
ОДК представила на «Армии-2017» проект пульсирующего детонационного двигателя
  • 23.08 16:39
  • 17
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 15:29
  • 3
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
другие обсуждаемые темы