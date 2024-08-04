Видео: Ночной бой в Подмосковье шокировал иностранных военных



Модернизированный самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-СМ»

Источник: http://www.kbm.ru/ Модернизированный самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-СМ»Источник: http://www.kbm.ru/

Первый день работы Международного военно-технического форума "Армия-2017" завершился масштабным ночным боем с демонстрацией возможностей российского вооружения. В динамической части были задействованы танки, самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С", беспилотные летательные аппараты и другая современная техника.

Картина ночного боя демонстрировалась на больших видеоэкранах, куда направлялась картинка с тепловизионной камеры беспилотника. Таким образом, военные атташе и зрители смогли увидеть не только впечатляющий в темноте рой трассирующих пуль и снарядов, но действие техники. Кроме того, расположенная в тылу минометная батарея периодически подсвечивать мишенное поле осветительными минами.

Вначале свои возможности продемонстрировали танки Т-80У, на которых установлены комплексы управляемого вооружения "Рефлекс" - ракета, управляемая по лучу лазера, обеспечивает поражение цели на дальности до пяти тысяч метров. Танки Т-72Б1 и Т-90А поражали цели кумулятивными снарядами. Зенитные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С", а также несколько боевых бронемашин, в том числе БМП-3, на котором установлен комплекс управляемого вооружения "Бастион" расправились с беспилотным летательным аппаратам и вертолетами противника.

Во время комплексной огневой засады противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" выполнил стрельбу управляемыми ракетами, а самоходка "Хоста" - полупрямой наводкой по минометной позиции противника. Орудие сочетает в себе качества миномета и гаубицы и может вести огонь осколочно-фугасными снарядами, зажигательными, дымовыми, осветительными минами и корректируемыми снарядами.

Из новинок российской армии на полигоне Алабино была показана работа авиадесантируемой плавающей самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД", плавающей БМД-4 с боевым модулем "Бахча".

Динамический показ наглядно продемонстрировал военным других стран возможности российской армии по ведению эффективного боя в ночных условиях.

Николай Грищенко