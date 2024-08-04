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Видео: Ночной бой в Подмосковье шокировал иностранных военных

24.08.2017 Российская газета 354 0
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Штурм-СМ
Модернизированный самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-СМ»
Источник: http://www.kbm.ru/

Первый день работы Международного военно-технического форума "Армия-2017" завершился масштабным ночным боем с демонстрацией возможностей российского вооружения. В динамической части были задействованы танки, самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С", беспилотные летательные аппараты и другая современная техника.


Картина ночного боя демонстрировалась на больших видеоэкранах, куда направлялась картинка с тепловизионной камеры беспилотника. Таким образом, военные атташе и зрители смогли увидеть не только впечатляющий в темноте рой трассирующих пуль и снарядов, но действие техники. Кроме того, расположенная в тылу минометная батарея периодически подсвечивать мишенное поле осветительными минами.



Вначале свои возможности продемонстрировали танки Т-80У, на которых установлены комплексы управляемого вооружения "Рефлекс" - ракета, управляемая по лучу лазера, обеспечивает поражение цели на дальности до пяти тысяч метров. Танки Т-72Б1 и Т-90А поражали цели кумулятивными снарядами. Зенитные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С", а также несколько боевых бронемашин, в том числе БМП-3, на котором установлен комплекс управляемого вооружения "Бастион" расправились с беспилотным летательным аппаратам и вертолетами противника.


Во время комплексной огневой засады противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" выполнил стрельбу управляемыми ракетами, а самоходка "Хоста" - полупрямой наводкой по минометной позиции противника. Орудие сочетает в себе качества миномета и гаубицы и может вести огонь осколочно-фугасными снарядами, зажигательными, дымовыми, осветительными минами и корректируемыми снарядами.


Из новинок российской армии на полигоне Алабино была показана работа авиадесантируемой плавающей самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД", плавающей БМД-4 с боевым модулем "Бахча".


Динамический показ наглядно продемонстрировал военным других стран возможности российской армии по ведению эффективного боя в ночных условиях.


Николай Грищенко
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
96К6 Панцирь-С1
Бастион
БМД-3
БМД-4
БМП-3
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Т-90 "Владимир"
Тунгуска
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

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