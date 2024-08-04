КРЭТ передал Министерству обороны новейшие бортовые комплексы «Витебск» и комплексы РЭБ «Красуха-2О»
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Концерн Радиоэлектронные Технологии (КРЭТ) передал Министерству обороны РФ новые бортовые комплексы обороны (БКО) «Витебск», предназначенные для установки на вертолетах Ми-8 и комплексы «Красуха-2О», предназначенные для радиоэлектронного подавления РЛС воздушного базирования. Церемония подписания соглашения о передаче состоялась в рамках международного военно-технического форума АРМИЯ-2017.
В данной комплектации БКО «Витебск» предназначен для защиты, прежде всего, от поражения ракетными комплексами противника с инфракрасными системами наведения.
|авиационный комплекс индивидуальной радиоэлектронной защиты "Витебск" на вертолете
|Источник: http://army-news.ru/
Поставка комплексов в войска осуществляется в рамках исполнения Государственного оборонного заказа. По условиям контракта КРЭТ продолжит передачу МО России данных комплексов в 2017 и 2018 годах.
«Красуха-2О» позволяет прикрывать командные пункты, группировки войск, средства ПВО и важные промышленные объекты. Оборудование анализирует тип сигнала и обеспечивает воздействие на РЛС противника мощным помеховым излучением. Поставка комплекса осуществляется в рамках исполнения Государственного оборонного заказа.
|Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-2О»
|Источник: Ростех
Также, Концерн передал Министерству обороны РФ комплекс средств автоматизации частей и подразделений радиоэлектронной борьбы «Москва-1».
|Макет комплекса РЭ "Москва-1", фото сделано во время МАКС-2013 в павильоне КРЭТа © Саид Аминов
|Источник: http://saidpvo.livejournal.com/
Комплекс способен «видеть» на расстоянии до 400 км, эффективно работает при экстремально низких и высоких температурах, а его сектор обзора охватывает 360 градусов. При этом система может одновременно ставить задачи для девяти управляемых комплексов РЭБ и систем ПВО, а ее боевой расчет состоит всего из четырех человек.
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23.08.2017
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принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
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