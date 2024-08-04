КРЭТ передал Министерству обороны новейшие бортовые комплексы «Витебск» и комплексы РЭБ «Красуха-2О»

Концерн Радиоэлектронные Технологии (КРЭТ) передал Министерству обороны РФ новые бортовые комплексы обороны (БКО) «Витебск», предназначенные для установки на вертолетах Ми-8 и комплексы «Красуха-2О», предназначенные для радиоэлектронного подавления РЛС воздушного базирования. Церемония подписания соглашения о передаче состоялась в рамках международного военно-технического форума АРМИЯ-2017.

В данной комплектации БКО «Витебск» предназначен для защиты, прежде всего, от поражения ракетными комплексами противника с инфракрасными системами наведения.

авиационный комплекс индивидуальной радиоэлектронной защиты "Витебск" на вертолете Источник: http://army-news.ru/

Поставка комплексов в войска осуществляется в рамках исполнения Государственного оборонного заказа. По условиям контракта КРЭТ продолжит передачу МО России данных комплексов в 2017 и 2018 годах.

«Красуха-2О» позволяет прикрывать командные пункты, группировки войск, средства ПВО и важные промышленные объекты. Оборудование анализирует тип сигнала и обеспечивает воздействие на РЛС противника мощным помеховым излучением. Поставка комплекса осуществляется в рамках исполнения Государственного оборонного заказа.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-2О» Источник: Ростех

Также, Концерн передал Министерству обороны РФ комплекс средств автоматизации частей и подразделений радиоэлектронной борьбы «Москва-1».

Макет комплекса РЭ "Москва-1", фото сделано во время МАКС-2013 в павильоне КРЭТа © Саид Аминов Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

Комплекс способен «видеть» на расстоянии до 400 км, эффективно работает при экстремально низких и высоких температурах, а его сектор обзора охватывает 360 градусов. При этом система может одновременно ставить задачи для девяти управляемых комплексов РЭБ и систем ПВО, а ее боевой расчет состоит всего из четырех человек.