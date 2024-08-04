Военная делегация из Узбекистана прибыла в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российского спецназа
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Центральный Военный Округ
Источник: http://cska.ru/
Военная делегация Республики Узбекистан прибыла в Самарскую область, где с 23 по 26 августа ознакомится с опытом подготовки российского спецназа в рамках двустороннего военного сотрудничества.
Офицеры генерального штаба и академии Вооруженных сил Узбекистана ознакомятся с жизнью и бытом, а также с процессом боевой подготовки военнослужащих отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа.
Спецназовцы проведут показные розыгрыши тактических действий на тренировочных комплексах «Новая Бинарадка» и «Водино» с отработкой около 10 учебных вопросов. Это и освобождение заложников, эвакуация мирных жителей с верхних этажей, эвакуация раненых, разминирование зданий, проведение стрельб с сокращенных дистанций, штурм зданий.
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23.08.2017
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