Военная делегация из Узбекистана прибыла в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российского спецназа



Центральный Военный Округ

Источник: http://cska.ru/ Центральный Военный ОкругИсточник: http://cska.ru/

Военная делегация Республики Узбекистан прибыла в Самарскую область, где с 23 по 26 августа ознакомится с опытом подготовки российского спецназа в рамках двустороннего военного сотрудничества.

Офицеры генерального штаба и академии Вооруженных сил Узбекистана ознакомятся с жизнью и бытом, а также с процессом боевой подготовки военнослужащих отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа.

Спецназовцы проведут показные розыгрыши тактических действий на тренировочных комплексах «Новая Бинарадка» и «Водино» с отработкой около 10 учебных вопросов. Это и освобождение заложников, эвакуация мирных жителей с верхних этажей, эвакуация раненых, разминирование зданий, проведение стрельб с сокращенных дистанций, штурм зданий.