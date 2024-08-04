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В рамках форума "Армия-2017" новейший корвет "Совершенный" ТОФ впервые открыли для посещения

24.08.2017 ЦАМТО 99 0
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20380 "Совершенный"
Церемония подъема Военно-морского флага на корвете проекта 20380 "Совершенный". Владивосток, 20.07.2017
Источник: smitsmitty.livejournal.com / ТАСС

ЦАМТО, 23 августа. В ходе проведения во Владивостоке Международного военно-технического форума "Армия-2017" с 22 по 27 августа новейший корвет проекта 20380 "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) будет впервые открыт для посещения жителями и гостями города.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в течение нескольких дней все желающие смогут посетить недавно вошедший в состав ТОФ корабль, осмотреть его вооружение и технику, а также ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков.

Корвет "Совершенный" представлял ВМФ России на международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря-2017", который проходил на ТОФ с 1 по 12 августа. В нем принимали участие корабли от российского ВМФ и ВМС Китая.

По итогам состязаний российские и китайские моряки, набрав равное количество баллов, поделили между собой первое место.

Справочно:

Корвет "Совершенный" – четвертый серийный корвет проекта 20380. Введен в состав ТОФ 20 июля 2017 года. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз".

Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
23.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
АРМИ-20XX
ТОФ

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