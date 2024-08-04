Работа в сфере ВТС и транспортные программы станут для ОАК точками роста



Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

ЦАМТО, 23 августа. Объединенная авиастроительная корпорация в рамках открывшегося 22 августа Международного военно-технического форума "Армия-2017" представляет новейшие разработки в сфере военной авиационной техники, а также самолеты, состоящие на вооружении российских ВКС.

Запланирована серия деловых встреч с представителями военных ведомств иностранных государств из стран Азии, Латинской Америки, индийскими партнерами.

Президент ОАК Юрий Слюсарь принял участие в торжественной церемонии открытия форума и рассказал о перспективах развития корпорации в сфере военной и военно-транспортной авиации.

"В стратегии развития ОАК несколько приоритетных направлений. В первую очередь, активизация работы в сфере военно-технического сотрудничества. Операция в Сирии наглядно продемонстрировала возможности российской боевой техники в реальных боевых условиях и "подогрела" интерес со стороны иностранных заказчиков к самолетам, которые сейчас состоят на вооружении ВКС. Это многофункциональные истребители поколения "4+", "4++" Су-34, Су-35, Су-30СМ. Мы рассчитываем на увеличение поставок этих самолетов в перспективе", – сказал в эфире телеканала Россия-24 Юрий Слюсарь.

За последние несколько лет высокий уровень гособоронзаказа позволил значительно обновить парк боевых самолетов ВКС России. На очереди поставки абсолютно новых самолетов следующего поколения. Поставки установочной партии самолетов ПАК ФА запланированы на 2019 год. Кроме того, ОАК ведет работу с индийскими партнерами над проектом истребителя пятого поколения – ПМИ (FGFA).

В сегменте военно-транспортной авиации существует высокий отложенный спрос. "Сотни самолетов "антоновской" фирмы, типов Ан-24, Ан-26, Ан-32 и Ан-74, которые сейчас составляют основу транспортного парка ВКС, в ближайшей перспективе будут выводить из эксплуатации. Для нас это вызов и новые возможности, связанные с окончанием ОКР по созданию всей линейки транспортных самолетов: легкого Ил-112В, разработки среднего транспортного самолета, серийного производства Ил-76. Поэтому разработка и производство самолетов транспортной авиации – перспективная точка роста", – заявил президент ОАК.

В сфере стратегической авиации ОАК ведет модернизацию и возобновление серийного производства бомбардировщика Ту-160. По словам президента ОАК, этот проект реализуется в единой информационной среде, которая объединила все российские КБ, что позволило менее чем за год оцифровать более полумиллиона документов. "Цифровая трансформация в авиастроении, использование современных цифровых технологий открывает новые горизонты. Это модель, по которой будут создаваться в будущем все самолеты ОАК, в том числе боевые", – отметил Юрий Слюсарь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".