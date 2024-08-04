Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В США прошли первые электрические испытания нового космического корабля Orion

24.08.2017 ТАСС 80 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © AP Photo/Steve Helber

NASA рассчитывает, что в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Первые электрические испытания некоторых важнейших систем нового пилотируемого космического корабля многоразового использования Orion, создаваемого корпорацией Lockheed Martin, во вторник прошли на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщили в корпорации.

Как уточняется в сообщении для печати, впервые были интегрированы и опробованы бортовой блок электропитания, компьютерные системы и установленное на них программное обеспечение, которое будет применяться в ходе предстоящих полетов, а также блок хранения данных. Речь по существу идет "о "мозге" и "сердце" капсулы Orion", подчеркнула компания-разработчик. В нынешних испытаниях приняли участие инженеры Lockheed Martin и NASA.

Предполагается, что первый испытательный непилотируемый полет корабль Orion совершит вокруг Луны в 2019 году. Первый же пилотируемый полет намечен ориентировочно на 2021 год. NASA рассчитывает, что примерно в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс. Корабль должна выводить в космос тяжелая ракета-носитель Space Launch System, разработку которой ведет корпорация Boeing.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
NASA
Проекты
SLS
ИТ
Луна

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:14
  • 4
Трамп: США больше не намерены использовать армию для построения демократии в мире
  • 24.08 04:05
  • 1
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 24.08 03:40
  • 5
Эх, турбинушка, ухнем!
  • 24.08 02:54
  • 5
ПАК ДП в будущем может стать беспилотным
  • 24.08 01:43
  • 3
Приборы высокого полета
  • 24.08 00:57
  • 2
Михеев: контракт с Турцией по С-400 пока не подписан и не вступил в силу
  • 24.08 00:07
  • 1
Чеченский центр подготовки спецназа переименовали в Российский университет спецназа
  • 23.08 23:44
  • 15
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 23.08 21:38
  • 18
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 23.08 20:41
  • 68
Вверх-вниз
  • 23.08 19:21
  • 4
Как строят самый большой завод в мире: видео
  • 23.08 18:27
  • 71
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 17:10
  • 4
ОДК представила на «Армии-2017» проект пульсирующего детонационного двигателя
  • 23.08 16:39
  • 17
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 15:29
  • 3
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
другие обсуждаемые темы