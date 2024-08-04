В США прошли первые электрические испытания нового космического корабля Orion
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Источник: © AP Photo/Steve Helber
NASA рассчитывает, что в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс
ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Первые электрические испытания некоторых важнейших систем нового пилотируемого космического корабля многоразового использования Orion, создаваемого корпорацией Lockheed Martin, во вторник прошли на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщили в корпорации.
Как уточняется в сообщении для печати, впервые были интегрированы и опробованы бортовой блок электропитания, компьютерные системы и установленное на них программное обеспечение, которое будет применяться в ходе предстоящих полетов, а также блок хранения данных. Речь по существу идет "о "мозге" и "сердце" капсулы Orion", подчеркнула компания-разработчик. В нынешних испытаниях приняли участие инженеры Lockheed Martin и NASA.
Предполагается, что первый испытательный непилотируемый полет корабль Orion совершит вокруг Луны в 2019 году. Первый же пилотируемый полет намечен ориентировочно на 2021 год. NASA рассчитывает, что примерно в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс. Корабль должна выводить в космос тяжелая ракета-носитель Space Launch System, разработку которой ведет корпорация Boeing.
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23.08.2017
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