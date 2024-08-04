"Швабе" представил очки ночного видения и приборы для спецтехники на форуме "Армия-2017"
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Прицелы (ВОМЗ для Швейцарии
Источник: http://shvabe.com/
Приборы предназначены для бронетанковой техники, они обладают функцией электрообогрева и способны работать в температурном диапазоне от плюс 50 до минус 50 градусов
ТАСС, 23 августа. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил очки ночного видения и наблюдательные приборы для спецтехники на международном форуме "Армия-2017". Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.
"Предприятие холдинга - Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) показал на форуме шесть изделий. В линейке ЛЗОС представлены приборы наблюдения для военной техники, а также очки ночного видения для выполнения различных задач", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя генерального директора холдинга Сергея Попова, ЛЗОС занимается разработкой различных наблюдательных приборов для спецтехники на протяжении нескольких десятилетий. "Продукция нашего предприятия соответствует военным стандартам и нормам безопасности, способна работать в широком диапазоне температур", - отметил он.
В пресс-службе пояснили, что приборы наблюдения ЛЗОС предназначены для различной бронетанковой техники, они обладают функцией электрообогрева и способны работать в температурном диапазоне от плюс 50 до минус 50 градусов.
"Очки ночного видения представляют собой конструкцию из объектива, электронно-оптического преобразователя и двух окуляров. Изделие крепится к лицевой маске и позволяет осуществлять наблюдение за местностью, вождение транспортных средств и выполнение других задач в темное время суток", - отметили там.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
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23.08.2017
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