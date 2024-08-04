"Швабе" представил очки ночного видения и приборы для спецтехники на форуме "Армия-2017"



Прицелы (ВОМЗ для Швейцарии

Источник: http://shvabe.com/ Прицелы (ВОМЗ для ШвейцарииИсточник: http://shvabe.com/

Приборы предназначены для бронетанковой техники, они обладают функцией электрообогрева и способны работать в температурном диапазоне от плюс 50 до минус 50 градусов

ТАСС, 23 августа. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил очки ночного видения и наблюдательные приборы для спецтехники на международном форуме "Армия-2017". Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Предприятие холдинга - Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) показал на форуме шесть изделий. В линейке ЛЗОС представлены приборы наблюдения для военной техники, а также очки ночного видения для выполнения различных задач", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя генерального директора холдинга Сергея Попова, ЛЗОС занимается разработкой различных наблюдательных приборов для спецтехники на протяжении нескольких десятилетий. "Продукция нашего предприятия соответствует военным стандартам и нормам безопасности, способна работать в широком диапазоне температур", - отметил он.

В пресс-службе пояснили, что приборы наблюдения ЛЗОС предназначены для различной бронетанковой техники, они обладают функцией электрообогрева и способны работать в температурном диапазоне от плюс 50 до минус 50 градусов.

"Очки ночного видения представляют собой конструкцию из объектива, электронно-оптического преобразователя и двух окуляров. Изделие крепится к лицевой маске и позволяет осуществлять наблюдение за местностью, вождение транспортных средств и выполнение других задач в темное время суток", - отметили там.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.