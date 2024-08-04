В Кронштадте в первый день работы форум "Армия" посетили две тысячи человек



Церемония открытия форума Армия-2017 в Кронштадте

Источник: © Фото : Минобороны РФ Церемония открытия форума Армия-2017 в КронштадтеИсточник: © Фото : Минобороны РФ

КРОНШТАДТ, 22 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч человек посетили экспозиции международного военно-технического форума "Армия-2017" в Кронштадте 22 августа, сообщает пресс-центр форума в Кронштадте.

Как уточняется, для осмотра были открыты все экспозиции на территории Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

"Наибольший интерес посетителей вызывали боевые корабли Балтийского флота, среди которых новейший корвет проекта 20380 "Сообразительный", малый ракетный корабль "Серпухов", а также противодиверсионный катер "Нахимовец". Кроме того, интерес вызывали береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.

Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, более 100 иностранных делегаций высокого уровня.