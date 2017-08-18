На южнокорейских Ка-32 предложили улучшить двигатели и лопасти несущих винтов



Вертолеты Ка-32 в Южной Корее

Источник: http://rus-helicopters.com/ Вертолеты Ка-32 в Южной КорееИсточник: http://rus-helicopters.com/

На средних многоцелевых вертолетах серии Ка-32, которые эксплуатируются в Южной Корее (около 60 бортов), могут установить новые двигатели и лопасти несущих винтов, сообщает холдинг "Вертолеты России". Соответствующий план Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП; производит Ка-32А11BC) обсуждает с южнокорейской компанией RH Focus Corp, которая отвечает за обслуживание корейского парка Ка-32.

Сейчас на Ка-32А11BC используется силовая установка из двух двигателей ТВ3-117ВМА мощностью 2200 л. с. на взлетном режиме, 2400 л. с. на чрезвычайном режиме и 1700 л. с. на крейсерском режиме. В ходе модернизации на вертолеты предлагается установить ВК-2500, мощность которых на взлетном режиме составляет 2000–2400 л. с., на чрезвычайном — 2700 л. с., на крейсерском — 1500–1750 л. с.

Помимо увеличения мощности установка ВК-2500 продлит ресурс вертолетов и расширит возможности их эксплуатации с одним неработающим двигателем: в такой конфигурации машина сможет взлетать и в течение получаса находиться в горизонтальном полете.

Что касается лопастей, то их предлагается заменить на композитные лопасти, разработанные для более современной модели — Ка-62. Их применение, как ожидается, увеличит тягу несущих винтов на 1 т. Насколько в результате этих изменений вырастет грузоподъемность Ка-32, еще предстоит просчитать. В существующем виде Ка-32А11BC способен поднять в воздух 3700 кг груза в транспортной кабине и 5000 кг на внешней подвеске.

Как пояснили в холдинге "Вертолеты России", в состав которого входит КумАПП, замена двигателей и лопастей предусмотрена вторым, более глубоким уровнем модернизации. Ее программу разрабатывают КумАПП и ОКБ "Камов". Речи об аналогичной модернизации Ка-32 за пределами Южной Кореи пока не идет.