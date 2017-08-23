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Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35

23.08.2017 Lenta.ru 154 1
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Истребители Су-35С
Переданные ВВС России истребители Су-35С с бортовыми номерами "01 красный" (серийный номер 02515) и "02 красный" (серийный номер 02516), являющиеся первыми самолетами этого типа, построенными на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (филиал АО "Компания "Сухой") в 2015 году. Комсомольск-на-Амуре, 16.07.2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Индонезия заплатит за 11 российских истребителей Су-35 1,14 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление министерства обороны и министерства торговли Индонезии.

Согласно заявлению, половину контракта — 570 миллионов долларов — оплатят товарными поставками. Самолеты будут поэтапно передаваться Индонезии с 2019 года.

Состав товаров сейчас обсуждается. Ранее министерство торговли Индонезии называло в номенклатуре пальмовое масло, чай и кофе.

Индонезия собирается заменить на Су-35 устаревшие американские самолеты F-5E/F Tiger II (из 12 самолетов этого типа в летной готовности в данный момент находятся только два).

Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин до 2021 года), а также продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).
22.08.2017
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Страны
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
F-5
Су-27
Су-35
Су-35С

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Зигфрид Хофрайтер
340
№1
23.08.2017 00:34
Насколько могу судить, для нас сейчас важно:
- "распечатать" экспорт Су-35 (китайский контракт все-таки стоит особняком);
- обеспечить максимально возможную перспективную загрузку предприятий ВПК с учетом планируемого снижения ГОЗ;
- закрепиться и прирасти на очень дифференцированном и конкурентном рынке Индонезии (работают Россия, Корея, Штаты, Франция, Британия, Китай и др.);
- последовательно развивать отношения пусть с бедным, но самым крупным в Ю-В Азии и не самым проамериканским государством (ВТС и энергетика почти всегда являются якорями).

Все это требует определенной гибкости. Но даже с ней контракт пока представляется вполне неплохой сделкой: 103 млн. долл. за самолет (!!!) и 50% стоимости - деньгами. При этом оставшиеся 50% стоимости, хоть и не деньгами, но ликвидными сырьевыми товарами (на пальмовое приходится 40% в мировой торговле маслом), которые при желании легко найдут сбыт или в стране, или на мировом рынке.

Пока под вопросом:
1. Что входит в пакет поставки за эти немаленькие 103 млн.?
2. Будут ли денежные 50% оплачены сразу, без рассрочки?
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