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Предприятие "Росатома" начнет выпуск снарядов для нового зенитного комплекса

23.08.2017 Lenta.ru 156 0
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НПП Старт
Логотип ОАО "Научно – производственное предприятие "Старт"
Источник: http://www.nppstart.ru/section/1/

"Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко" (входит в состав госкорпорации "Росатом") осваивает серийный выпуск 57-миллиметровых снарядов для зенитного артиллерийского комплекса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы предприятия, представленные на выставке "Армия-2017".

Как сообщает агентство, в числе новых видов продукции упоминается "57-миллиметровый боеприпас (в том числе дистанционный контактный взрыватель) из состава зенитного артиллерийского комплекса". Назначение комплекса — "круглосуточное обнаружение и поражение легкобронированных целей, живой силы, беспилотных летательных аппаратов, элементов высокоточного оружия, вертолетов".

О разработке зенитного артиллерийского комплекса в калибре 57 миллиметров впервые было официально объявлено военными в декабре 2015 года. Предположительный шифр системы — ЗАК-57, проекта по разработке — "Деривация-ПВО".

Чуть раньше, в сентябре 2015-го, нижегородский ЦНИИ "Буревестник" представил результаты ОКР "Деривация", по которой создается межвидовой комплекс артиллерийского вооружения на базе этой же 57-миллиметровой пушки. Предполагалось использовать это вооружение для бронетехники (в задачах борьбы с хорошо защищенными бронеобъектами), а также для зенитных систем ближнего рубежа (на замену устаревших систем "Шилка" и "Тунгуска").

ПО "Старт" создано в 1954 году в городе Заречный (в дальнейшем — "Пенза-19") под наименованием "1134-й приборный завод". На заводе велся выпуск узлов и компонентов ядерных боеприпасов, а также радиотехнической продукции и технических средств охраны в интересах Министерства среднего машиностроения, объединявшего предприятия атомной промышленности.

С конца 1990-х и до настоящего времени предприятие освоило выпуск некоторых видов обычных вооружений, в частности — противотанковых ракет комплексов "Атака" и "Хризантема-С", а также ракет для зенитного комплекса "Игла-С".
22.08.2017
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Продукция
Атака
Игла ЗРК
Тунгуска
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