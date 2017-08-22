Предприятие "Росатома" начнет выпуск снарядов для нового зенитного комплекса



Логотип ОАО "Научно – производственное предприятие "Старт"

Источник: http://www.nppstart.ru/section/1/ Логотип ОАО "Научно – производственное предприятие "Старт"Источник: http://www.nppstart.ru/section/1/

"Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко" (входит в состав госкорпорации "Росатом") осваивает серийный выпуск 57-миллиметровых снарядов для зенитного артиллерийского комплекса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы предприятия, представленные на выставке "Армия-2017".

Как сообщает агентство, в числе новых видов продукции упоминается "57-миллиметровый боеприпас (в том числе дистанционный контактный взрыватель) из состава зенитного артиллерийского комплекса". Назначение комплекса — "круглосуточное обнаружение и поражение легкобронированных целей, живой силы, беспилотных летательных аппаратов, элементов высокоточного оружия, вертолетов".

О разработке зенитного артиллерийского комплекса в калибре 57 миллиметров впервые было официально объявлено военными в декабре 2015 года. Предположительный шифр системы — ЗАК-57, проекта по разработке — "Деривация-ПВО".

Чуть раньше, в сентябре 2015-го, нижегородский ЦНИИ "Буревестник" представил результаты ОКР "Деривация", по которой создается межвидовой комплекс артиллерийского вооружения на базе этой же 57-миллиметровой пушки. Предполагалось использовать это вооружение для бронетехники (в задачах борьбы с хорошо защищенными бронеобъектами), а также для зенитных систем ближнего рубежа (на замену устаревших систем "Шилка" и "Тунгуска").

ПО "Старт" создано в 1954 году в городе Заречный (в дальнейшем — "Пенза-19") под наименованием "1134-й приборный завод". На заводе велся выпуск узлов и компонентов ядерных боеприпасов, а также радиотехнической продукции и технических средств охраны в интересах Министерства среднего машиностроения, объединявшего предприятия атомной промышленности.

С конца 1990-х и до настоящего времени предприятие освоило выпуск некоторых видов обычных вооружений, в частности — противотанковых ракет комплексов "Атака" и "Хризантема-С", а также ракет для зенитного комплекса "Игла-С".