Ливанские военные на "Армии-2017" заинтересовались российскими БМП и багги



БМП-3

Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж": БМП-3Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж":

Военные Ливана подбирают технику для участия в контртеррористических операциях армии

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Ливанские военные заинтересованы в российских боевых машинах пехоты и багги для борьбы с терроризмом, сообщил журналистам министр обороны Ливана Якуб Сарраф.

"Как вы все знаете, Ливан сейчас ведет войну с международным терроризмом. Почти вся наша армия участвует в боевых действиях, и мы здесь изучаем технику, которая помогла бы нашей армии в контртеррористических операциях", - сказал министр, посетивший во вторник форум "Армия-2017".

"На динамическом показе мне понравились две вещи, которые мы могли бы приобрести, - это боевые машины пехоты и военизированные багги. В подобных видах техники мы сейчас нуждаемся больше всего", - уточнил Сарраф.

Он сообщил, что планирует провести на форуме ряд переговоров со своими иностранными коллегами.

Форум "Армия-2017" в Подмосковье проходит с 22 по 27 августа.