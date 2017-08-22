На "Армии-2017" показали применение багги в сирийских условиях
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Многоцелевой багги "Алабай"
Источник: Сергей Венявский/ТАСС
Машины предназначены для ведения разведывательно-поисковых действий и сопровождения разведывательных групп
ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Российские военные в ходе форума "Армия-2017" в Подмосковье впервые показали применение багги в условиях Сирии.
"Мобильная боевая группа, сформированная на основе сирийского боевого опыта, впервые продемонстрировала свои возможности в рамках показа на полигоне в первый день форума", - сообщили журналистам в пресс-центре мероприятия.
Показанные багги предназначены для ведения разведывательно-поисковых действий и сопровождения разведывательных групп. Такая машина оснащается четырехствольным авиационным пулеметом калибра 7,62 миллиметра, скорострельность которого достигает 6 тыс. выстрелов в минуту, а прицельная дальность составляет 1 тыс. метров. Экипаж машины состоит из четырех человек.
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22.08.2017
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