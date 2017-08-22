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Конкурс девушек в Краснодарское летное училище превысил семь человек на место

23.08.2017 ТАСС 96 0
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Парад Победы
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Источник: yaplakal.com

В Минобороны сообщили, что значительная часть абитуриенток изначально собиралась поступать в другие военные вузы России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Конкурс девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков превысил семь человек на место, за 10 дней поступило более 100 заявлений. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.

О начале набора девушек в Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей российской истории сообщил в День празднования 105-летия Военно-воздушных сил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Как рассказали в Минобороны, всего за 10 дней в училище поступило более 100 личных дел от девушек.

"В настоящее время на рассмотрении приемной комиссии находится свыше 100 личных дел кандидаток, поступивших из военных комиссариатов более чем 30 субъектов РФ. Значительная часть абитуриенток изначально собиралась поступать в другие военные вузы Минобороны России", - сообщили в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что отбор девушек будет проходить по результатам ЕГЭ, профессионально-психологических тестов, военно-летной комиссии (ВЛК) и нормативов по физической подготовке.

"При этом к ним будут предъявляться достаточно жесткие требования. Так, например, во время прохождения ВЛК им предстоит пройти не менее 16 дополнительных медицинских исследований, а также выдержать испытание барокамерой, где девушки в течение получаса будут находиться в разреженном воздушном пространстве, которое возникает на высоте 5 км", - пояснили в военном ведомстве.

Кроме того, абитуриенткам предстоит на время пробежать 100-метровку и километровую дистанцию, а также сдать норматив на силу.
22.08.2017
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принадлежат ТАСС
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