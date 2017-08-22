

МиГ-31 строился по схеме своего предшественника – высотного перехватчика МиГ-25, но, в отличие от него, имеет экипаж из двух человек. В проектировании самолета большую роль сыграл Г.Е. Лозино-Лозинский, конструктор «Бурана».

Источник: https://www.popmech.ru/ МиГ-31 строился по схеме своего предшественника – высотного перехватчика МиГ-25, но, в отличие от него, имеет экипаж из двух человек. В проектировании самолета большую роль сыграл Г.Е. Лозино-Лозинский, конструктор «Бурана».Источник: https://www.popmech.ru/

Поставки перспективного перехватчика ВС РФ планируется начать в середине 2020-х годов, уточнил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Российский перспективный перехватчик ПАК ДП в будущем может стать беспилотным. Об этом сообщил во вторник гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковном парке "Патриот".

"Это будет совершенно новый самолет, где будут применены совершенно новые технологии по работе в арктической сфере. Этот самолет будет охранять всю границу нашей Родины. Потом будет переводиться в проект беспилотный", - сказал он.

Тарасенко отметил, что РСК "МиГ" создает средние и тяжелые беспилотники.

Гендиректор компании также сообщил, что поставки перехватчика ПАК ДП Вооруженным силам РФ планируется начать в середине 2020-х годов. "При условии появления заказа от Минобороны, мы уже, как я ранее говорил, начнем полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолета", - сказал он.

Тарасенко добавил, что проект ПАК ДП является развитием перехватчика МиГ-31.

Ранее главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев сообщал, что опытно-конструкторские работы по созданию нового перехватчика на смену существующим МиГ-31 начнутся не ранее 2019 года.