Путин: форум "Армия-2017" демонстрирует достижения российского ОПК и мощь ВС РФ
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Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент отметил активный международный диалог, который ведут на площадках форума специалисты
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2017" демонстрирует успехи российского оборонно-промышленного комплекса и мощь российской армии, сказал в видеообращении на церемонии открытия форума президент России Владимир Путин.
"По традиции его программа будет весьма насыщенной, и, конечно, особый интерес вызовет демонстрация новейшего вооружения и военной техники. Все участники смогут ознакомиться с успехами российской оборонной промышленности, увидеть растущие возможности наших Вооруженных сил", - отметил он.
"Важно, что на площадках форума ведется и активный международный диалог, устанавливаются контакты по линии военных ведомств, предприятий, между учеными и экспертами, предметно и профессионально обсуждаются проблемы и вызовы, пути преодоления общих угроз, а значит укрепляется взаимное доверие. Только вместе, уважая усилия и национальные интересы всех стран можно обеспечить эффективное устойчивое развитие на благо миллионов людей", - добавил глава государства.
Президент также выразил уверенность, что нынешний форум запомнится не только как одна из самых масштабных военно-технических выставок этого года, но и как пример результативного международного взаимодействия.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".
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22.08.2017
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