Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин: форум "Армия-2017" демонстрирует достижения российского ОПК и мощь ВС РФ

23.08.2017 ТАСС 139 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент отметил активный международный диалог, который ведут на площадках форума специалисты

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2017" демонстрирует успехи российского оборонно-промышленного комплекса и мощь российской армии, сказал в видеообращении на церемонии открытия форума президент России Владимир Путин.

"По традиции его программа будет весьма насыщенной, и, конечно, особый интерес вызовет демонстрация новейшего вооружения и военной техники. Все участники смогут ознакомиться с успехами российской оборонной промышленности, увидеть растущие возможности наших Вооруженных сил", - отметил он.

"Важно, что на площадках форума ведется и активный международный диалог, устанавливаются контакты по линии военных ведомств, предприятий, между учеными и экспертами, предметно и профессионально обсуждаются проблемы и вызовы, пути преодоления общих угроз, а значит укрепляется взаимное доверие. Только вместе, уважая усилия и национальные интересы всех стран можно обеспечить эффективное устойчивое развитие на благо миллионов людей", - добавил глава государства.

Президент также выразил уверенность, что нынешний форум запомнится не только как одна из самых масштабных военно-технических выставок этого года, но и как пример результативного международного взаимодействия.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 03:46
  • 7
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 23.08 02:53
  • 11
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 00:41
  • 65
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 00:34
  • 1
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
  • 23.08 00:02
  • 5257
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.08 23:36
  • 4
Танкер протаранил "Джона Маккейна"
  • 22.08 23:31
  • 3
Ракеты за 40 000 долларов против дешевых дронов: странная британская стратегия
  • 22.08 22:40
  • 32
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 22.08 22:21
  • 2
ОДК создаст в Уфе четыре производственно-технологических центра для изготовления узлов вертолетного двигателя ВК-2500
  • 22.08 20:25
  • 66
Вверх-вниз
  • 22.08 18:52
  • 2
Киберспорт могут включить в программу военно-спортивной игры "Победа" в 2018 году
  • 22.08 18:45
  • 5
Украина: Кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО
  • 22.08 18:30
  • 13
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 22.08 18:19
  • 5
Как оценивать степень защиты и вероятность поражения танков
  • 22.08 17:25
  • 1
Фальшь европейской дудки США
другие обсуждаемые темы