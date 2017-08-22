Россия и Нигер подписали соглашения о военно-техническом сотрудничестве



Сергей Шойгу

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам главы Минобороны РФ, соглашения послужат дальнейшему сотрудничеству стран и укреплению Вооруженных сил в борьбе с международным терроризмом

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Нигер подписали соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, которые предусматривают поставку продукции военного назначения, совместную подготовку войск и обмен опытом по борьбе с терроризмом.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр национальной обороны Нигера Калла Мутари поставили подписи под соглашением о военном и сотрудничестве на двусторонней встрече, которая прошла в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017". В подписании принял участие глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Мы сегодня подписываем с вами соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве. Это важные документы, которые, я уверен, послужат дальнейшему укреплению нашего сотрудничества и укреплению наших Вооруженных сил в деле борьбы с международным терроризмом", - сказал Шойгу.

В свою очередь Мутари выразил надежду, что соглашения станут основой для новых отношений между нашей двумя странами.