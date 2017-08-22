РФЯЦ-ВНИИЭФ и РКС совместно создадут российскую систему полного жизненного цикла изделий



Соглашение о сотрудничестве подписали Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и Генеральный директор РКС Андрей Тюлин

Источник: http://spacecorp.ru/ Соглашение о сотрудничестве подписали Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и Генеральный директор РКС Андрей ТюлинИсточник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорации «Роскосмос») и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве в области создания системы полного жизненного цикла изделий. Подписание состоялось на проходящем в Подмосковье Международном форуме «Армия-2017».

Стороны договорились о сотрудничестве в разработке и внедрении современных методов управления предприятиями и созданием российских решений в области информационных технологий, обеспечивающих комплексное управление процессами сквозного жизненного цикла, в том числе с учетом потребностей ракетно-космической отрасли.

Генеральный директор РКС Андрей ТЮЛИН: «Основой нашего сотрудничества станут наработки РФЯЦ-ВНИИЭФ по проекту создания системы полного жизненного цикла «Цифровое предприятие». Мы планируем внимательно изучить опыт коллег, а затем адаптировать и внедрить эту систему на предприятиях холдинга РКС. Мы ожидаем, что сотрудничество позволит нам диверсифицировать использование программного обеспечения и сэкономить существенный объем денежных средств».

Важной частью сотрудничества РКС и РФЯЦ-ВНИИЭФ станет разработка нормативно-методической документации в области управления сквозным жизненным циклом разработки, изготовления, эксплуатации и утилизации продукции. Также стороны в ходе внедрения системы на предприятиях холдинга РКС планируют разработать новые блоки системы «Цифровое предприятие», специально адаптированные для потребностей компаний ракетно-космической отрасли.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин КОСТЮКОВ: «Разработанная нашими специалистами информационная система универсальна и может использоваться на любых крупных промышленных предприятиях. Сейчас она проходит стадию отработки. Использование опыта и компетенций РКС позволит нам совместно улучшить нашу систему и масштабировать ее для дальнейшего внедрения на российских промышленных предприятиях».

Компоненты системы «Цифровое предприятие» включают сквозную 3D-технологию полного жизненного цикла изделий, комплекс систем управления предприятием и управления производством изделий, информационную систему оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов, защищенную аппаратно-программную платформу.

По замыслу партнеров, внедрение системы позволит заместить использующиеся на отечественных промышленных предприятиях импортные программные продукты.

С участием сторонних организаций РФЯЦ-ВНИИЭФ планирует создать адаптированные версии «Цифрового предприятия» для различных отраслей: авиастроения и автомобилестроения, атомной энергетики, ракетно-космической отрасли, транспорта, нефтегазовой отрасли.