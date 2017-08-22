МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения



Международный военно-технический форум "Армия-2016"

Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Международный военно-технический форум "Армия-2016"Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 22 августа. На территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", расположенного в Подмосковье, 22 августа начинает свою работу III Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2017", который продлится до 27 августа.

Форум "Армия-2017" является многоформатной площадкой международного военно-технического и военно-экономического сотрудничества, на которой будут продемонстрированы передовые технологии военного и двойного назначения. Форум третий год подряд проходит на территории парка "Патриот", где реализован уникальный формат конгрессно-выставочной деятельности, совмещающий участие представителей научных кругов, руководства ведущих предприятий промышленности и военных специалистов.

Масштабная и разнообразная демонстрационная программа ожидает гостей и участников МВТФ "Армия-2017" в подмосковном Алабино.

Как сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков, в этом году динамическая программа будет включать действия подразделений на земле, в воздухе и на воде. В общей сложности к динамическому показу на полигоне "Алабино" будет привлечено около 250 современных и перспективных образцов вооружения и техники, из них: более 210 ед. из наличия Минобороны России, более 30 ед. техники от предприятий и организаций промышленности, а также 8 ед. робототехнических комплексов военного назначения.

На озере "Комсомольское" будут продемонстрированы возможности морских робототехнических комплексов, малогабаритных плавательных средств и специальной техники инженерных войск.

В рамках динамической программы спланирован ночной показ возможностей 65 ед. вооружения и военной техники.

Кроме того, запланированы показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил "Русские витязи", "Соколы России", "Стрижи", "Беркуты" и подразделений Воздушно-десантных войск.

Гостям Международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Алабино свою живучесть и огневые возможности продемонстрирует новейшая боевая техника ВДВ России – БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" и СПТП "Спрут-СД".

Экипажи боевых машин, специальной и противотанковой техники выполнят стрельбы из штатного вооружения боеприпасами различного калибра по целям, имитирующим танки, противотанковые расчеты и живую силу противника, расположенные на удалении до 4 тыс. м.

Также в ходе статического показа посетители смогут ознакомиться с боевой техникой на площадках осмотра.

Всего в динамическом показе будет участвовать более 20 единиц техники, состоящей на вооружении ВДВ.

Для гостей и участников мероприятия будет организован статический и динамический показ современных образцов авиационной техники, состоящих на вооружении ВКС.

Экспозиция будет включать более 30 самолетов и вертолетов, среди которых сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, транспортный Ан-148, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, "Ансат-У" и многие другие.

На аэродроме также будут представлены учебная авиация и самолеты Военно-морского флота России.

Статический показ будет действовать в течение всего периода проведения форума с 22 по 27 августа

В ходе МВТФ "Армия-2017" свои летно-технические возможности продемонстрируют ПАК ФА, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С, Су-30СМ, многофункциональный авиационный комплекс Су-34, легкий истребитель МиГ-35 и учебно-боевой Як-130.

В "День ПАО "ОАК", который будет проводиться 23 августа, запланирована обширная деловая программа с участием руководства Минобороны России и других министерств и ведомств на территории демонстрационной базы аэродрома "Кубинка", в том числе проведение ряда конференций и совещаний.

В рамках демонстрационной программы на МВТФ "Армия-2017" с показательными полетами выступят представители пилотажной эскадрильи турецких Военно-воздушных сил "Турецкие Звезды".

Украшением форума станет проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону" и многие другие мероприятия.

Демонстрационные показы техники будут проводиться каждый день, а в дни массового посещения людей – дважды в день.

В ходе проведения динамического показа на полигоне Алабино зрителям и гостям форума продемонстрируют боевые и ходовые возможности российских танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У-Е-1, Т-90А, которые состоят на вооружении в танковых подразделениях, воинских частях и соединениях СВ.

Также, свое мастерство и боевую мощь продемонстрируют экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.

Перед зрительскими трибунами танки и боевые машины выполнят стрельбы из различного типа штатного вооружения.

Дистанции поражения целей, имитирующих танки, противотанковые расчеты и живую силу противника составят от 1200 до 4000 м.

Кроме того, в ходе динамического показа посетители форума увидят боевые возможности более 90 современных образцов вооружения, состоящих на вооружении Сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии.

Корпорация УВЗ представит на форуме свои перспективные изделия. В частности, впервые в ограниченно-открытом доступе будет показан общественности танк Т-14 "Армата".

Единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата" примет участие в открытой статической позиции. Еще одним натурным образцом станет модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ производства МК "Витязь". Ряд изделий будет представлен в закрытом показе – только для военных специалистов.

20 систем и изделий представит НПО "Электромашина". Среди них система постановки завес, дисплейный комплекс механика-водителя ДКМВ, автомат переключения передач (АПП172), кондиционер КШМ-2, система автоматического пожаротушения ППО-25. Также к показу запланирован боевой модуль последнего поколения – БМ03, который представят в составе нескольких боевых машин. Сейчас он проходит государственные испытания и в конце 2017 года должен поступить на вооружение в составе бронеавтомобиля "Тайфун".

В финале демонстрационной программы гостей ожидает танковый "балет". Для него будет использована штатная техника, находящаяся на вооружении Вооруженных Сил РФ. Это танки типа Т-80 и Т-90.

Как заявил генеральный директор компании МКВ – официального устроителя международного военно-технического форума "Армия-2017" Анатолий Едренкин, в этом году экспозиция форума существенно расширилась – с 11 до 18 тыс. экспонатов, которые будут продемонстрированы разработчиками и производителями.

Открылись и работают павильоны ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, госкорпорации "Ростех", Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", концернов "Алмаз-Антей" и "Калашников.

Формат участия иностранных делегаций различен – от министров обороны до представительств военных атташе".

В форуме примут участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

Со своей стороны, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила о выдаче лицензий на временный ввоз на территорию России продукции военного назначения зарубежным участникам форума, которые продемонстрируют на форуме "Армия-2017" около 400 экспонатов.

Руководство ФСВТС России примет участие в переговорах с иностранными делегациями из более чем 20 стран, на которых будут обсуждаться, в том числе, состояние и перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества.

"Рособоронэкспорт традиционно выступает генеральным спонсором "Армии" и мы с удовлетворением отмечаем, что с каждым годом форум набирает силу, становится все более представительным. Он растет как с точки зрения номенклатуры представленных на нем вооружения, военной и специальной техники, так и с точки зрения уровня и количества иностранных участников форума, обсуждаемых актуальных вопросов развития национальных вооруженных сил. В этом году "на полях" "Армии-2017" мы планируем провести встречи и переговоры с более чем 70 иностранными делегациями из порядка 50 стран практически со всех регионов мира, – сообщил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Гореславский, возглавляющий официальную делегацию компании на форуме. – Запланировано подписание около 10 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве с иностранными правительствами и компаниями, а также российскими предприятиями-производителями продукции военного назначения".

На форуме будет существенно расширена и научно-деловая программа: пройдет 140 мероприятий, "круглых столов" и симпозиумов вместо 104 в прошлом году.

Также зрителям будет представлено шоу "Вежливые люди" – демонстрационная программа, имитирующая реальные боевые действия.

Отдельная гордость форума – экспозиция "Инновационный клуб", которая развернется на площади 1,3 тыс. м2. Там представят свои разработки в интересах оборонно-промышленного комплекса ведущие российские молодые ученые, аспиранты, студенты и военнослужащие научных рот.

На форуме "Армия-2017" будут обсуждены, в частности, вопросы внедрения передовых технологий обработки информации в системах управления безопасностью критически важных объектов, а также применения робототехнических технологий в системе их охраны.

В ходе тематического "круглого стола" по теме: "Актуальные вопросы внедрения систем комплексной безопасности на объектах Вооруженных Сил РФ", организованного специалистами 12-го Главного управления Минобороны РФ, будут определены основные направления совершенствования систем комплексной безопасности.

Участники "круглого стола" рассмотрят вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, применение комплексов обеспечения безопасности на основе систем сетевого компьютерного управления, включающие в себя системы охраны, оптико-электронного наблюдения и мониторинга, контроля и управления доступом, предупреждения и воздействия (нелетального и летального), радиационного контроля и другие.

Организаторами мероприятия предусмотрено участие представителей органов военного управления, государственных корпораций и предприятий промышленности, осуществляющих разработку систем безопасности.

В структуре предстоящего форума сохранены основные блоки предыдущих форумов, со значительным увеличением их масштабов и качественно новыми подходами к их наполнению.

Экспозиция форума насчитывает более 40 тематических разделов, где будут продемонстрированы самые передовые достижения оборонно-промышленного комплекса и перспективные образцы российской и зарубежной военной техники. Свои разработки и технологии в сфере обороны и безопасности на форуме представят более 1200 предприятий и организаций (всего более 18 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения).

Ожидаемая общая посещаемость форума составит более 600 тыс. человек.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и подмосковного аэродрома Кубинка с 22 по 27 августа. Кроме того, статические и динамические показы новейших и перспективных образцов ВВСТ пройдут на площадках в Западном, Южном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

Некоторые новинки форума

БПДМ "Тайфун-М"

На МВТФ "Армия-2017" РВСН впервые продемонстрируют широкой общественности уникальную боевую противодиверсионную машину (БПДМ) "Тайфун-М" для охраны мобильных ракетных комплексов "Ярс".

Посетители смогут ознакомиться с комплексом разведывательных технических средств, изучить возможности беспилотного летательного аппарата, а также узнать технические особенности данной машины.

В прошлом году в рамках форума был представлен тренажер боевой противодиверсионной машины (БПДМ) "Тайфун-М" для подготовки специалистов охраны и разведки РВСН. Все желающие могли пройти спецподготовку по охране ракетных комплексов на виртуальном симуляторе. Посетители прошли ускоренный курс подготовки по ликвидации условного противника электронными пулями в трехмерной визуальной обстановке, моделировали в виртуальном пространстве динамику перемещения машины в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности и различных дорожных покрытий.

БПДМ "Тайфун-М" предназначена для охраны ракетного комплекса "Ярс", ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Машина "Тайфун-М" создана для РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Машина предназначена как для контроля позиционных районов РВСН в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах, так и для уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника.

До конца 2017 года войска получат 12 БПДМ "Тайфун-М", а до 2020 года в РВСН поступит 20 таких машин. Боевые противодиверсионные машины поступают во все перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения.

Усовершенствованное спасательное снаряжение подводника ССП-М

Усовершенствованное спасательное снаряжение подводника ССП-М, разработанное для подводных сил Военно-морского флота России, будет представлено широкой общественности в рамках МВТФ "Армия-2017".

ССП-М прошло опытную эксплуатацию в Научно-исследовательском институте спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ в Санкт-Петербурге. По ряду показателей в усовершенствованном снаряжении существенно улучшены параметры отдельных узлов.

ССП-М является отечественной разработкой и имеет превосходство над зарубежными аналогами. Снаряжение позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства – торпедные аппараты и прочную рубку подводной лодки. В снаряжении подводники могут быть спасены из отсеков подводной лодки, находящихся под повышенным давлением.

Преимуществом нового спасательного снаряжения ССП-М над существующим снаряжением ССП является возможность применения снаряжения без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию в комплектации ССП-М герметичного капюшона. На данный момент усовершенствованное спасательное снаряжение подводника проходит опытную эксплуатацию в подразделениях Военно-морского флота России и будет принято на вооружение подводных сил в случае успешных испытаний в морских условиях.

Усовершенствованным спасательным снаряжением подводника, которое предназначено для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки методом свободного всплытия, выхода по буйрепу, а также при помощи средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ с глубин до 1000 метров, планируется оснастить экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения.

Экспозиция инженерных войск

Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации на военно-техническом форуме "Армия-2017" представят более 40 образцов современных и перспективных средств инженерного вооружения.

На территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" участники и посетители форума смогут ознакомиться с образцами инженерного вооружения, принятого и принимаемого на снабжение в 2017 году: войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1, модернизированный понтонный парк ПП-2005М, модернизированный тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, колесная дорожная бронированная машина КДБМ, мобильный комплекс доочистки и консервирования воды МККВ-1000 и другие инженерные средства.

На динамическом показе специалисты инженерных войск в ходе розыгрыша тактических действий на озере "Комсомольское" (полигон "Алабино") продемонстрируют возможности инженерного вооружения.

Инженерно-саперными подразделениями будут показаны действия по ведению инженерной разведки и разминированию местности на подходах к водной преграде с применением инженерной разведывательной машины ИРМ и заряда разминирования ЗРП-2. Понтонные подразделения продемонстрируют оборудование и содержание десантной переправы на плавающих транспортерах ПТС и паромной переправы на паромно-мостовых машинах ПММ-2, оборудование и содержание мостовой переправы из комплекта понтонного парка ПМП-М.

Также будут показаны практические действия расчета инженерной машины разграждения ИМР-З при проделывании проходов в завалах и расчета МТУ-72 по установке мостового перехода через противотанковый ров.

Машина инженерного обеспечения и маскировки для РВСН

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" РВСН впервые продемонстрируют широкой общественности машину инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

Именно на этой машине в Ивановской области апробировались новые приемы и методы по скрытию и имитации ракетных комплексов.

Надувные полногабаритные макеты военной техники можно увидеть почти на всех отечественных и зарубежных военно-технических салонах, но МИОМ действительно уникальна.

МИОМ – это не только новейшие технологии маскировки, но и инженерное обеспечение дежурства мобильных ракетных установок. В частности, обеспечивается выполнение таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости их расширение. С помощью такой техники производится инженерная разведка минно-взрывных заграждений и разминирование местности; расчистка дорог на полевой позиции и их планировка, разграждение завалов. Также инженерная машина применяется при выполнении задач маскировки и имитации, определения грузоподъемности автодорожных мостов.

Эти универсальные машины, не имеющие аналогов в Вооруженных силах России, поступили в ракетные соединения, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс". До 2020 года в соответствии с государственным контрактом соединения РВСН получат около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки.

Экспозиция ВМФ на форуме "Армия-2017"

Военно-морской флот на форуме "Армия-2017" будет представлен статической экспозицией в Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) парка "Патриот" и на открытой площадке перед КВЦ, а также на аэродроме Кубинка, где будут размещены самолеты морской авиации ВМФ.

Кроме того, военнослужащие ВМФ примут участие в динамическом показе вооружения, военной и специальной техники ВМФ на озере "Комсомольское" полигона Алабино.

В частности, в статической экспозиции Конгрессно-выставочного центра Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова", научная рота ВМФ, Нахимовское военно-морское училище и Кронштадтский морской кадетский военный корпус МО РФ представят 28 экспонатов. Среди них – тактический тренажер для подготовки экипажа противолодочной вертолетной морской авиации; система телеуправления подводным аппаратом; комплекс ложных морских целей; модели бинарного двигателя внутреннего сгорания и магнитогидродинамического движителя, а также многие другие перспективные изобретения и проекты.

В Форуме по приглашению Главного командования ВМФ примут участие 47 организаций и предприятий-разработчиков вооружения и военной техники для Военно-морского флота. Они также представят готовые производственные решения широкой общественности на площадке КВЦ "Патриот" и на акватории озера "Комсомольское" во время динамического показа.

К динамическому показу вооружения и военной техники на акватории озера от ВМФ будут привлекаться личный состав, вооружение, военная и специальная техника отряда специального назначения борьбы с противодиверсионными силами и средствами (ПДСС) Беломорской военно-морской базы, аварийно-спасательных подразделений ВМФ и Минобороны. В том числе, с демонстрацией ведения боевых действий морским спецназом на береговой линии озера "Комсомольское".

На аэродроме Кубинка для зрителей будет представлена экспозиция авиационной техники, включая новейший истребитель корабельного базирования МиГ-29К; противолодочный самолет Ил-38Н, модернизированный корабельный противолодочный вертолет Ка-27М, истребители Су-30СМ.

При составлении материала использованы пресс-релизы Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, ФСВТС, АО "Рособоронэкспорт" и предприятий ОПК РФ.