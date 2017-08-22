Филиппины до конца года планируют купить у России партию стрелкового оружия
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Флаги России и Филиппин
Источник: www.crossed-flag-pins.com
ЦАМТО, 22 августа. Филиппины планируют до конца 2017 года приобрести у России партию стрелкового вооружения, детали предстоящей сделки обсудят в Москве. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замминистра обороны республики Раймундо Элефанте.
"В Москве мы детально обсудим, что мы купим (из стрелковых вооружений) к концу этого года. У нас уже заложен бюджет на это", – сказал он в рамках форума "Армия-2017".
Как напоминает "РИА Новости", ранее посол Филиппин в Москве Карлос Соррета заявил, что Манила рассматривает возможность закупки у России не только стрелкового вооружения, но и ударных вертолетов и высокоточного оружия.
Как отмечает агентство, до настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которого у традиционного партнера по ВТС – Соединенных Штатов – становится все более проблематичной из-за промедлений и условий, которые выдвигает американская сторона.
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22.08.2017
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