Филиппины до конца года планируют купить у России партию стрелкового оружия



Флаги России и Филиппин

Источник: www.crossed-flag-pins.com Флаги России и ФилиппинИсточник: www.crossed-flag-pins.com

ЦАМТО, 22 августа. Филиппины планируют до конца 2017 года приобрести у России партию стрелкового вооружения, детали предстоящей сделки обсудят в Москве. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замминистра обороны республики Раймундо Элефанте.

"В Москве мы детально обсудим, что мы купим (из стрелковых вооружений) к концу этого года. У нас уже заложен бюджет на это", – сказал он в рамках форума "Армия-2017".

Как напоминает "РИА Новости", ранее посол Филиппин в Москве Карлос Соррета заявил, что Манила рассматривает возможность закупки у России не только стрелкового вооружения, но и ударных вертолетов и высокоточного оружия.

Как отмечает агентство, до настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которого у традиционного партнера по ВТС – Соединенных Штатов – становится все более проблематичной из-за промедлений и условий, которые выдвигает американская сторона.