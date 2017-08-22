Юрий Борисов: новейшая зенитная ракетная система С-500 в настоящее время проходит испытания

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ЦАМТО, 22 августа. Новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 в настоящее время проходит испытания, сообщил на МВТФ "Армия-2017" заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

По его словам, "ЗРС С-500 поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) после завершения испытаний".

Ранее в Концерне ВКО "Алмаз-Антей" сообщили, что работы по разработке новейшей ЗРС С-500 идут по графику.

"Согласно плану, передача системы намечена на 2020 год. В настоящее время отдельные элементы ЗРС С-500 успешно прошли основную часть испытаний", – сообщил на салоне МАКС-2017 заместитель генерального директора Концерна ВКО по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Он уточнил, что заканчиваются испытания зенитной управляемой противоракеты, предназначенной для перехвата целей в верхних слоях атмосферы.

Перспективная ЗРС С-500 относится к новому поколению систем ПВО/ПРО. Она представляет собой универсальную систему дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.