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Минобороны в ближайшее время примет решение о модернизации вертолетов Ми-14, либо о создании новой машины им на смену

23.08.2017 ЦАМТО 95 0
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Ми-14 амфибийный
Вертолет амфибийного типа Ми-14
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 22 августа. Минобороны в ближайшее время примет решение о модернизации вертолетов-амфибий Ми-14, либо о создании новой машины им на смену. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью корпоративному журналу "Вертолеты России" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Учитывая те задачи, которые стоят перед Министерством обороны на морских направлениях, мы отмечаем потребность в такой технике. В ближайшее время нам предстоит определиться с тем, будет ли это модернизация Ми-14 или же новый проект вертолета-амфибии, а может быть, сразу и то, и другое", – сказал Ю.Борисов.

Как напоминает агентство, Ми-14 – морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ М.Л. Миля. В 1973-1986 годах было изготовлено 273 Ми-14. На текущий момент Ми-14 сняты с вооружения российского ВМФ, но ограниченно используются в гражданской авиации и МЧС, а также эксплуатируются в Польше, где прошли модернизацию. Еще четыре Ми-14 используются на Украине и как минимум один в Грузии.

Предполагается, что в случае положительного решения, вертолет подвергнется глубокой модернизации, и будет применяться как в военной, так и в гражданской сферах, отмечает агентство.
22.08.2017
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Страны
Грузия
Польша
Россия
Украина
Продукция
Ми-14
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Борисов Юрий

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