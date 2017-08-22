На форуме "Армия-2017" обсудят роль промышленных кластеров и технопарков в развитии отечественного ОПК
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Образцы военной техники, представленные в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости
ЦАМТО, 22 августа. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" обсудят роль промышленных кластеров и технопарков в развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Соответствующие вопросы будут обсуждаться на круглом столе "Промышленные и инновационные кластеры, технопарки как инструмент диверсификации производства предприятий ОПК".
По результатам круглого стола в адрес федеральных органов власти и интегрированных структур ОПК будут направлены рекомендации по развитию промышленных кластеров и технопарков на базе предприятий ОПК в целях диверсификации производства и наращивания объемов выпуска гражданской высокотехнологичной продукции.
В рамках круглого стола также обсудят проблемы кооперации оборонных предприятий с малым и средним бизнесом, перспективы вывода предприятий ОПК на гражданские рынки, эффективность различных организационных моделей при диверсификации производства.
В мероприятии примут участие представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий, кластеров и технопарков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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22.08.2017
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