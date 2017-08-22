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На форуме "Армия-2017" обсудят роль промышленных кластеров и технопарков в развитии отечественного ОПК

23.08.2017 ЦАМТО 121 0
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Форум "Армия-2016"
Образцы военной техники, представленные в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости

ЦАМТО, 22 августа. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" обсудят роль промышленных кластеров и технопарков в развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Соответствующие вопросы будут обсуждаться на круглом столе "Промышленные и инновационные кластеры, технопарки как инструмент диверсификации производства предприятий ОПК".

По результатам круглого стола в адрес федеральных органов власти и интегрированных структур ОПК будут направлены рекомендации по развитию промышленных кластеров и технопарков на базе предприятий ОПК в целях диверсификации производства и наращивания объемов выпуска гражданской высокотехнологичной продукции.

В рамках круглого стола также обсудят проблемы кооперации оборонных предприятий с малым и средним бизнесом, перспективы вывода предприятий ОПК на гражданские рынки, эффективность различных организационных моделей при диверсификации производства.

В мероприятии примут участие представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий, кластеров и технопарков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
22.08.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Проекты
АРМИ-20XX

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