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На МВТФ "Армия-2017" обсудят совместные проекты РФ с другими странами

23.08.2017 ЦАМТО 78 0
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АрМИ-2017
Военнослужащие на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 22 августа. На МВТФ "Армия-2017" стартовала научно-деловая программа. Главными темами обсуждения станут опыт действия Вооруженных Сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты РФ с другими странами.

Запланированы заседание международной рабочей группы по созданию совместного российско-эмиратского проекта, а также российско-индийская военно-промышленная конференция.

Военная академия Генерального штаба ВС РФ проведет круглый стол по сирийской тематике. Военные эксперты рассмотрят вопросы организации управления войсками в ходе спецоперации, оценят результаты применения новейших образцов вооружения и военной техники. Также будет подробно рассмотрен вопрос миротворческой деятельности и проведения гуманитарных операций в Сирии.

Ряд круглых столов будет посвящен вопросам применения Вооруженных Сил РФ в арктическом регионе. В частности, эксперты обсудят проблематику применения инженерной техники, рассмотрят вопросы снабжения авиации, дислоцированной в Арктике.

Отдельно участники научно-деловой программы остановятся на перспективах развития военной робототехники в интересах ПВО, военно-медицинского управления, а также подводных сил.

Всего в рамках форума пройдет 140 пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов на научную тематику. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на треть.

Значительно возросла доля гражданских организаций, вузов, научно-исследовательских институтов и коммерческих предприятий, выступивших с инициативой проведения мероприятий научно-деловой программы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
22.08.2017
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Страны
Индия
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
Медицина

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