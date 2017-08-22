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Вооруженные силы Латвии получат ПЗРК "Стингер" из состава ВС Дании

23.08.2017 ЦАМТО 80 0
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ЗУР «Стингер». Источник: ЦАМТО

ЦАМТО, 22 августа. Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис в эфире программы Rita panorama на латвийском телевидении сообщил о подписании министерствами обороны Латвии и Дании двустороннего соглашения по поставке ПЗРК "Стингер" из состава датских ВС.

Министр не раскрыл количество и стоимость заказанных ПЗРК, подчеркнув лишь, что обеспечение ПВО является приоритетной сферой для Латвии и их закупка имеет важное значение для развития национальных вооруженных сил.

По информации латвийских СМИ, на нужды разведки, наблюдения за воздушным пространством и развитие ПВО в 2017 году выделены 26,4 млн. евро.

Контракт на приобретение ПЗРК из состава ВС Дании был подписан 18 августа. Комплект поставки включает пусковые установки и зенитные управляемые ракеты. Как ожидается, системы вооружения будут переданы заказчику в первой половине 2018 года.

Планируется, что ПЗРК будут приняты на вооружение как подразделений регулярных войск национальных вооруженных сил, так и батальонов "Земессардзе" (народное ополчение), и, таким образом, будут размещены на всей территории Латвии.

В ближайшее время личный состав пройдет подготовку применению ПЗРК "Стингер".

В заявлении для прессы министр отметил, что приобретение ПЗРК "Стингер" значительно укрепит боевой потенциал латвийских вооруженных сил.
22.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Дания
Латвия
Продукция
Stinger
Компании
Минoбороны РФ

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