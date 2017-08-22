ОДК создаст в Уфе четыре производственно-технологических центра для изготовления узлов вертолетного двигателя ВК-2500



Сборка турбовального двигателя ВК-2500 на АО "Климов". Санкт-Петербург, сентябрь 2016 года

Источник: bmpd Сборка турбовального двигателя ВК-2500 на АО "Климов". Санкт-Петербург, сентябрь 2016 годаИсточник: bmpd

Четыре производственно-технологических центра (ПТЦ) для изготовления

и сборки узлов вертолетных двигателей ВК-2500 будут созданы на базе ПАО «УМПО» – уфимского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех). В один из ПТЦ уже начата поставка оборудования, в том числе уникального.

Турбовальный двигатель ВК-2500 (разработчик – санкт-петербургское предприятие «ОДК – Климов») предназначен для большинства вертолетов типа «Ми» и «Ка». ОДК ранее обеспечила постановку ВК-2500 на производство в РФ. До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки изделий. С целью организации производства в России ВК-2500 полностью из российских комплектующих на территории «ОДК – Климов» был построен новый конструкторско-производственный комплекс, а также организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга.

Узлы ВК-2500, изготовление которых по составу кооперации закреплено за УМПО, включают более 900 деталей и сборочных единиц (ДСЕ). В настоящее время начато серийное изготовление компонентов двигателя ВК-2500.

Запуск первого из создаваемых в соответствии с принципами бережливого производства (лин-технологии) производственно-технологических центров запланирован на 2018 год. В настоящее время в ПТЦ №185 ведется технологическая подготовка производства и завершается реконструкция корпуса. Так, уже идет пусконаладка вертикально-протяжного крупногабаритного станка для протягивания пазов для дисков ротора (вес – более 90 тонн, высота – 7,5 м). В ПТЦ разместится более 60 единиц новой техники. Всего создаваемые в УМПО ПТЦ рассчитаны на более чем 300 единиц оборудования, в том числе с числовым программным управлением.

Ранее в УМПО был спроектирован и построен уникальный испытательный стенд

с ЧПУ для определения расходных характеристик сопловых аппаратов двигателя ВК-2500. Это – единственная в России установка, которая позволяет определять расходные характеристики сопловых аппаратов четырех ступеней в размерности до 550 мм. Запуск стенда состоялся в декабре 2015 года.

ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В сравнении с ним это более современный, более технологичный двигатель. Преимуществами ВК-2500 являются высокая топливная экономичность, повышенные мощностные характеристики, применение современной системы автоматического управления. Это, в частности, дает принципиально новые возможности при эксплуатации вертолетов в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

Новейшая модификация двигателя ВК-2500 - ВК-2500ПС - представлена в рамках экспозиции ОДК на проходящем в г. Кубинка Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».