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ОДК создаст в Уфе четыре производственно-технологических центра для изготовления узлов вертолетного двигателя ВК-2500

23.08.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 380 2
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ВК-2500
Сборка турбовального двигателя ВК-2500 на АО "Климов". Санкт-Петербург, сентябрь 2016 года
Источник: bmpd

Четыре производственно-технологических центра (ПТЦ) для изготовления

и сборки узлов вертолетных двигателей ВК-2500 будут созданы на базе ПАО «УМПО» – уфимского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех). В один из ПТЦ уже начата поставка оборудования, в том числе уникального.


Турбовальный двигатель ВК-2500 (разработчик – санкт-петербургское предприятие «ОДК – Климов») предназначен для большинства вертолетов типа «Ми» и «Ка». ОДК ранее обеспечила постановку ВК-2500 на производство в РФ. До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки изделий. С целью организации производства в России ВК-2500 полностью из российских комплектующих на территории «ОДК – Климов» был построен новый конструкторско-производственный комплекс, а также организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга.


Узлы ВК-2500, изготовление которых по составу кооперации закреплено за УМПО, включают более 900 деталей и сборочных единиц (ДСЕ). В настоящее время начато серийное изготовление компонентов двигателя ВК-2500.


Запуск первого из создаваемых в соответствии с принципами бережливого производства (лин-технологии) производственно-технологических центров запланирован на 2018 год. В настоящее время в ПТЦ №185 ведется технологическая подготовка производства и завершается реконструкция корпуса. Так, уже идет пусконаладка вертикально-протяжного крупногабаритного станка для протягивания пазов для дисков ротора (вес – более 90 тонн, высота – 7,5 м). В ПТЦ разместится более 60 единиц новой техники. Всего создаваемые в УМПО ПТЦ рассчитаны на более чем 300 единиц оборудования, в том числе с числовым программным управлением.

Ранее в УМПО был спроектирован и построен уникальный испытательный стенд

с ЧПУ для определения расходных характеристик сопловых аппаратов двигателя ВК-2500. Это – единственная в России установка, которая позволяет определять расходные характеристики сопловых аппаратов четырех ступеней в размерности до 550 мм. Запуск стенда состоялся в декабре 2015 года.


ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В сравнении с ним это более современный, более технологичный двигатель. Преимуществами ВК-2500 являются высокая топливная экономичность, повышенные мощностные характеристики, применение современной системы автоматического управления. Это, в частности, дает принципиально новые возможности при эксплуатации вертолетов в высокогорных районах и районах с жарким климатом.


Новейшая модификация двигателя ВК-2500 - ВК-2500ПС - представлена в рамках экспозиции ОДК на проходящем в г. Кубинка Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Украина
Продукция
ВК-2500
ТВ3-117
Компании
ОДК УК
УМПО
Проекты
АРМИ-20XX
Бережливое производство

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
BorSch
4113
№1
22.08.2017 21:41
Цитата, q
Четыре производственно-технологических центра (ПТЦ) будут созданы на базе ПАО «УМПО»
Раздробят на 4 предприятия или просто цеха отремонтируют с заменой списанного оборудования?

От переименования институтов в университеты, техникумов в колледжи, а милиции в полицию что-то принципиально изменилость? - кмк похожая история.
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LT
C162938X
394
№2
22.08.2017 22:21
Цитата, BorSch сообщ. №1
Раздробят на 4 предприятия или просто цеха отремонтируют с заменой списанного оборудования?

От переименования институтов в университеты, техникумов в колледжи, а милиции в полицию что-то принципиально изменилость? - кмк похожая история.

Ну а тебе-то какая разница? Пусть хоть "горшком" назовут, лишь бы "в печку не ставили". Главное, чтоб продукцию выдавали качественную и вовремя. А как это будет называться и будет ли под старыми крышами - это уже дело десятое. Главное, что освоили производство вертолётных двигателей в обход Кукраины.Путь теперь эти "скакуны майданутые" все локти себе искусают - от такого рынка самостоятельно отказались!
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