В Приамурское объединение ВВО поступили новые мобильные станции спутниковой связи
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Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 22 августа. В общевойсковую армию Восточного военного округа (ВВО), дислоцированную в Приамурье, поступила партия современных мобильных станций спутниковой связи, входящих в комплекс "Легенда".
Станции спутниковой связи размещены на базе БТР-80 и предназначены для организации дальней многоканальной радиосвязи через использование искусственных спутников Земли типа "Глобус-1" (на геостационарной орбите) и "Меридиан" (на высокоэллиптической орбите).
В станциях предусмотрен помехозащищенный и закрытый режим работы, обеспечивающий возможность ведения связи при активной работе средств РЭБ условного противника и наличии иных преднамеренных помех.
С поступлением данных станций повышается качество и защищенность передаваемой информации. Связисты уже прошли доподготовку и примут участие в ближайших учениях уже на новой технике, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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22.08.2017
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