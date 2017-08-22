В Приамурское объединение ВВО поступили новые мобильные станции спутниковой связи



Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях

Источник: МО РФ Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условияхИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 22 августа. В общевойсковую армию Восточного военного округа (ВВО), дислоцированную в Приамурье, поступила партия современных мобильных станций спутниковой связи, входящих в комплекс "Легенда".

Станции спутниковой связи размещены на базе БТР-80 и предназначены для организации дальней многоканальной радиосвязи через использование искусственных спутников Земли типа "Глобус-1" (на геостационарной орбите) и "Меридиан" (на высокоэллиптической орбите).

В станциях предусмотрен помехозащищенный и закрытый режим работы, обеспечивающий возможность ведения связи при активной работе средств РЭБ условного противника и наличии иных преднамеренных помех.

С поступлением данных станций повышается качество и защищенность передаваемой информации. Связисты уже прошли доподготовку и примут участие в ближайших учениях уже на новой технике, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.