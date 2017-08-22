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Особое внимание на военно-техническом форуме "Армия-2017" в Североморске будет уделено арктической технике

23.08.2017 ЦАМТО 94 0
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Эсминец «Адмирал Ушаков»
Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков»
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 22 августа. На Северном флоте программу мероприятий форума "Армия-2017" откроет командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов после церемонии подъема Российского флага на флагштоке в главной базе флота – Североморске.

Военно-технический форум состоится на СФ второй раз. Масштабные динамические, выставочные и демонстрационные показы пройдут в военных городках гарнизонов Североморск и Сафоново.

На территории причального фронта соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ развернут информационно-демонстрационный кластер вооружения, военной и специальной техники, которой оснащены силы флота.

Особое внимание уделено арктической составляющей. Гости и участники форума смогут увидеть новейшие образцы гусеничных и колесных вездеходов, предназначенных для решения задач в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны.

Широко будет представлена техника береговых и сухопутных войск: противокорабельный ракетный комплекс "Бастион", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, танк Т-72, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", "Гранат-4" и другие образцы, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства.

Для показа будут открыты эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", которые можно будет посетить с 23 августа на причале №6.

Свои обновленные экспозиции продемонстрируют филиалы Военно-морского музея СФ в Сафоново и в Североморске.

Завершатся мероприятия форума "Армия-2017" акцией "Военная служба по контракту – твой выбор", в ходе которой специалисты кадровых органов флота помогут всем желающим определиться с выбором военной специальности и расскажут об особенностях поступления на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба Северного флота.
22.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Ушаков
Бастион
БТР-80
БТР-82
Орлан-10
Т-72
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
пр. 1155
СФ

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