Особое внимание на военно-техническом форуме "Армия-2017" в Североморске будет уделено арктической технике



Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков»

Источник: МО РФ Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков»Источник: МО РФ

ЦАМТО, 22 августа. На Северном флоте программу мероприятий форума "Армия-2017" откроет командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов после церемонии подъема Российского флага на флагштоке в главной базе флота – Североморске.

Военно-технический форум состоится на СФ второй раз. Масштабные динамические, выставочные и демонстрационные показы пройдут в военных городках гарнизонов Североморск и Сафоново.

На территории причального фронта соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ развернут информационно-демонстрационный кластер вооружения, военной и специальной техники, которой оснащены силы флота.

Особое внимание уделено арктической составляющей. Гости и участники форума смогут увидеть новейшие образцы гусеничных и колесных вездеходов, предназначенных для решения задач в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны.

Широко будет представлена техника береговых и сухопутных войск: противокорабельный ракетный комплекс "Бастион", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, танк Т-72, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", "Гранат-4" и другие образцы, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства.

Для показа будут открыты эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", которые можно будет посетить с 23 августа на причале №6.

Свои обновленные экспозиции продемонстрируют филиалы Военно-морского музея СФ в Сафоново и в Североморске.

Завершатся мероприятия форума "Армия-2017" акцией "Военная служба по контракту – твой выбор", в ходе которой специалисты кадровых органов флота помогут всем желающим определиться с выбором военной специальности и расскажут об особенностях поступления на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба Северного флота.