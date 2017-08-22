Экипажи вертолетов Ми-28Н выполнят ночные пуски ракет на форуме "Армия-2017"
|
|
Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика Романенко
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 22 августа. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил продемонстрируют боевое применение ракетного вооружения в ночных условиях во время проведения Международного военно-технического форума "Армия-2017".
Нанесение авиационных ударов будет осуществляться при поддержке экипажей самолетов Су-34 для прикрытия выхода танкового подразделения на огневой рубеж.
Также в ходе форума будут продемонстрированы возможности боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Экипажи боевых машин покажут противовоздушный бой с имитацией пусков ракет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
14.06.2016 «Россию как оружейного экспортера не раз списывали со счетов»
17.06.2015 Более 500 компаний покажут вооружения на "Армии-2015" для представителей свыше 100 стран
23.08.2017 МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
22.08.2017 Военнослужащие ЮВО завершили подготовку к Международному военно-техническому форуму "Армия-2017"
17.08.2017 Более 30 самолетов и вертолетов ВКС перебазируются на аэродром в Кубинке для участия в МВТФ "Армия-2017"
07.08.2017 Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017