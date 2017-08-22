Экипажи вертолетов Ми-28Н выполнят ночные пуски ракет на форуме "Армия-2017"



Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика Романенко

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика РоманенкоИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 22 августа. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил продемонстрируют боевое применение ракетного вооружения в ночных условиях во время проведения Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Нанесение авиационных ударов будет осуществляться при поддержке экипажей самолетов Су-34 для прикрытия выхода танкового подразделения на огневой рубеж.

Также в ходе форума будут продемонстрированы возможности боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Экипажи боевых машин покажут противовоздушный бой с имитацией пусков ракет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.