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"Вертолеты России" примут участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017"

23.08.2017 ЦАМТО 72 0
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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 22 августа. Холдинг "Вертолеты России" продемонстрирует широкий спектр вертолетов военного назначения на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2017".

В рамках выставки холдинг впервые представит свою продукцию на постоянной экспозиции "Вертолетов России" площадью около 400 квадратных метров, развернутой в рамках демонстрационного центра госкорпорации Ростех. На стенде холдинга в виде моделей будут представлены вертолеты Ми-26Т2, Ми-28НЭ, Ми-38, Ка-52К, Ансат, Ми-8АМТШ-ВА, Ми-35М, а также беспилотный конвертоплан VRT30.

Натурные образцы техники производства холдинга будут представлены на статической экспозиции КВЦ "Патриот". Участники и гости выставки смогут ознакомиться с вертолетами Ми-38, Ми-17В-5, Ансат, Ми-35М, Ми-28НЭ и Ка-52К.

Кроме того, в зоне закрытого показа холдинг "Вертолеты России" впервые представит новейший военно-транспортный вертолет типа Ми-8АМТШ-В, модернизированный с учетом опыта эксплуатации вертолетной техники в Сирии. Данный вертолет позиционируется как многофункциональный и может выполнять широкий спектр задач: от транспортно-десантного до огневого обеспечения действий сил специального назначения.

"На форуме "Армия-2017" холдинг представляет новейшую линейку вертолетов военного назначения для потенциальных эксплуатантов из силовых ведомств России и зарубежья. На этой площадке мы сможем обсудить с нашими коллегами из Министерства обороны РФ все вопросы исполнения действующих контрактов и перспективы заключения новых. Более того, на форуме будут широко представлены военные ведомства наших зарубежных партнеров", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

На "Армии-2017" руководство и специалисты холдинга проведут ряд встреч и переговоров с российскими и иностранными операторами вертолетной техники. В частности, будут обсуждаться перспективы поставки многоцелевых вертолетов в интересах вооруженных сил стран ОДКБ. Также запланировано подписание ряда соглашений, в том числе с Минобороны РФ и российскими производителями вооружения и военной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
22.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ансат
Ка-52
Ми-17
Ми-17В5
Ми-26
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-35
Ми-38
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