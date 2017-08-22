Заводы и конструкторские бюро ОСК представят на форуме "Армия-2017" свои ключевые разработки



Стенд ОСК на выставке «Гидроавиасалон-2016»

Источник: www.oaoosk.ru Стенд ОСК на выставке «Гидроавиасалон-2016»Источник: www.oaoosk.ru

ЦАМТО, 22 августа. Объединенная судостроительная корпорация и общества группы ОСК примут участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который пройдет с 22 по 27 августа 2017 года. Делегацию возглавит президент АО "ОСК" Алексей Рахманов.

Заводы и конструкторские бюро ОСК представят в павильоне №1 Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" и на экспозиции под открытым небом свои ключевые разработки, передовые технические решения и новую перспективную технику, способную заинтересовать и российских военных, и иностранных заказчиков.

Среди экспонатов: транспортно-пусковой контейнер для подводных лодок; автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Юнона"; АНПА "Амулет"; неатомная подводная лодка "Амур 1650" с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), корабль противоминной обороны проекта 12701, малый сторожевой корабль (корвет) проекта 20382 "Тигр", патрульное судно проекта 22160, АПЛ проект 885 "Ясень".

В составе делегации ОСК в форуме "Армия-2017" примут участие пять предприятий корпорации: ЦКБ МТ "Рубин", "Северное ПКБ", ЦМКБ "Алмаз", "Средне-Невский судостроительный завод" и СПМБМ "Малахит".

Запланирована обширная деловая программа с участием руководителей и специалистов ОСК: тематические сессии, круглые столы, встречи с заказчиками и потенциальными партнерами.

Значимым событием форума станет открытие на территории парка "Патриот" новейшего демонстрационного центра ОСК. В нем на площади порядка 1,5 тыс. квадратных метров будут размещены около 30 масштабных моделей военных кораблей, а также в мультимедийном формате представлена информация о деятельности корпорации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".