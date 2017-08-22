Заводы и конструкторские бюро ОСК представят на форуме "Армия-2017" свои ключевые разработки
|
|
Стенд ОСК на выставке «Гидроавиасалон-2016»
Источник: www.oaoosk.ru
ЦАМТО, 22 августа. Объединенная судостроительная корпорация и общества группы ОСК примут участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который пройдет с 22 по 27 августа 2017 года. Делегацию возглавит президент АО "ОСК" Алексей Рахманов.
Заводы и конструкторские бюро ОСК представят в павильоне №1 Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" и на экспозиции под открытым небом свои ключевые разработки, передовые технические решения и новую перспективную технику, способную заинтересовать и российских военных, и иностранных заказчиков.
Среди экспонатов: транспортно-пусковой контейнер для подводных лодок; автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Юнона"; АНПА "Амулет"; неатомная подводная лодка "Амур 1650" с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), корабль противоминной обороны проекта 12701, малый сторожевой корабль (корвет) проекта 20382 "Тигр", патрульное судно проекта 22160, АПЛ проект 885 "Ясень".
В составе делегации ОСК в форуме "Армия-2017" примут участие пять предприятий корпорации: ЦКБ МТ "Рубин", "Северное ПКБ", ЦМКБ "Алмаз", "Средне-Невский судостроительный завод" и СПМБМ "Малахит".
Запланирована обширная деловая программа с участием руководителей и специалистов ОСК: тематические сессии, круглые столы, встречи с заказчиками и потенциальными партнерами.
Значимым событием форума станет открытие на территории парка "Патриот" новейшего демонстрационного центра ОСК. В нем на площади порядка 1,5 тыс. квадратных метров будут размещены около 30 масштабных моделей военных кораблей, а также в мультимедийном формате представлена информация о деятельности корпорации.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
|
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.07.2015 Беспрецедентный форум
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
23.03.2016 ОСК представит на выставке Defexpo India-2016 возможности российского кораблестроения
22.07.2015 «Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
02.07.2013 Объединенная судостроительная корпорация – крупнейший участник МВМС-2013
25.06.2015 Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота