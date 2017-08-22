Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Компания СТАН на форуме «Армия-2017» представляет многоцелевой портальный центр, не имеющий аналогов в России

23.08.2017 Компания "Стан" 305 0
0
Понравилась новость?
 +2
СТЦ П80
Пятикоординатный портальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ П80
Источник: http://stan-group.com/

На форуме «Армия 2017» крупнейшая российская станкостроительная компания «СТАН», ключевой участник программы импортозамещения, представляет один из самых востребованных станков среди предприятий ВПК - пятикоординатный портальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ П80.


Многоцелевой портальный центр произведен на одной из площадок компании в Стерлитамаке – НПО «Станкостроение» - и на данный момент не имеет аналогов в России. Центр обеспечивает операции фрезерования, сверления, растачивания и токарной обработки с точностью позиционирования ± 2 мкм.


Срок разработки и производства первого станка составил 10 месяцев. При проектировании многоцелевого центра группа конструкторов СТАНа изучила десятки единиц станков, поставленных ведущими мировыми производителями на предприятия в России и являющихся аналогами создаваемой модели. Анализ технологических особенностей, компоновки, схем расположения агрегатов дали возможность конструкторам воплотить в станке СТЦ П80 лучшие решения, которые позволяют компании достойно конкурировать с мировыми продуктами подобного класса.


При проектировании и производстве станка используется модульный принцип, возможно оснащение паллетной системой для обеспечения длительной работы в автоматическом режиме. Компоновка многоцелевого портального центра построена на основе принципа GANTRY (gantry type machine – станок с подвижным порталом) и отличается от центров классической компоновки меньшими вылетами консолей, оказывающих влияние на изгибающие моменты и деформацию станка. Такое решение компоновки центра обеспечивает малые вибрации при разгоне и минимизирует вибрации при изменении направления перемещения, что значительно уменьшает отклонения при отработке траекторий сложных движений.


За счет симметричных компоновочных решений, а также использования деталей с применением высокопрочного чугуна с шировидным графитом и «синтеграна» (синтетического гранита) значительно уменьшены тепловые искажения деталей центра, достигнута высокая жесткость всей конструкции, обеспечивающая максимальные характеристики по точности обработки при высокоскоростном резании.


Выставочный образец был представлен Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову на «Металлообработке-2017». Получив высокую оценку, станок прошел программы испытаний по обработке тестовых деталей и был запущен в производство. На данный момент получены заказы на поставку данного типа оборудования от предприятий АО «НПК Уралвагонзавод», АО «КТРВ», ПАО «ОАК» и др. К настоящему моменты объем заказов составляет более 20 единиц, часть которых будет поставлена уже в 2017 году.


Пятикоординатный портальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ П80 на форуме "Армия 2017"
Источник: http://stan-group.com/

Многоцелевой портальный центр СТЦ П80 представлен в Павильоне D, стенд 4D5.
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Компания "Стан"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 03:46
  • 7
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 23.08 02:53
  • 11
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 00:41
  • 65
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 00:34
  • 1
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
  • 23.08 00:02
  • 5257
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.08 23:36
  • 4
Танкер протаранил "Джона Маккейна"
  • 22.08 23:31
  • 3
Ракеты за 40 000 долларов против дешевых дронов: странная британская стратегия
  • 22.08 22:40
  • 32
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 22.08 22:21
  • 2
ОДК создаст в Уфе четыре производственно-технологических центра для изготовления узлов вертолетного двигателя ВК-2500
  • 22.08 20:25
  • 66
Вверх-вниз
  • 22.08 18:52
  • 2
Киберспорт могут включить в программу военно-спортивной игры "Победа" в 2018 году
  • 22.08 18:45
  • 5
Украина: Кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО
  • 22.08 18:30
  • 13
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 22.08 18:19
  • 5
Как оценивать степень защиты и вероятность поражения танков
  • 22.08 17:25
  • 1
Фальшь европейской дудки США
другие обсуждаемые темы