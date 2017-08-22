Компания СТАН на форуме «Армия-2017» представляет многоцелевой портальный центр, не имеющий аналогов в России



Пятикоординатный портальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ П80

Источник: http://stan-group.com/ Пятикоординатный портальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ П80Источник: http://stan-group.com/

На форуме «Армия 2017» крупнейшая российская станкостроительная компания «СТАН», ключевой участник программы импортозамещения, представляет один из самых востребованных станков среди предприятий ВПК - пятикоординатный портальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ П80.

Многоцелевой портальный центр произведен на одной из площадок компании в Стерлитамаке – НПО «Станкостроение» - и на данный момент не имеет аналогов в России. Центр обеспечивает операции фрезерования, сверления, растачивания и токарной обработки с точностью позиционирования ± 2 мкм.

Срок разработки и производства первого станка составил 10 месяцев. При проектировании многоцелевого центра группа конструкторов СТАНа изучила десятки единиц станков, поставленных ведущими мировыми производителями на предприятия в России и являющихся аналогами создаваемой модели. Анализ технологических особенностей, компоновки, схем расположения агрегатов дали возможность конструкторам воплотить в станке СТЦ П80 лучшие решения, которые позволяют компании достойно конкурировать с мировыми продуктами подобного класса.

При проектировании и производстве станка используется модульный принцип, возможно оснащение паллетной системой для обеспечения длительной работы в автоматическом режиме. Компоновка многоцелевого портального центра построена на основе принципа GANTRY (gantry type machine – станок с подвижным порталом) и отличается от центров классической компоновки меньшими вылетами консолей, оказывающих влияние на изгибающие моменты и деформацию станка. Такое решение компоновки центра обеспечивает малые вибрации при разгоне и минимизирует вибрации при изменении направления перемещения, что значительно уменьшает отклонения при отработке траекторий сложных движений.

За счет симметричных компоновочных решений, а также использования деталей с применением высокопрочного чугуна с шировидным графитом и «синтеграна» (синтетического гранита) значительно уменьшены тепловые искажения деталей центра, достигнута высокая жесткость всей конструкции, обеспечивающая максимальные характеристики по точности обработки при высокоскоростном резании.

Выставочный образец был представлен Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову на «Металлообработке-2017». Получив высокую оценку, станок прошел программы испытаний по обработке тестовых деталей и был запущен в производство. На данный момент получены заказы на поставку данного типа оборудования от предприятий АО «НПК Уралвагонзавод», АО «КТРВ», ПАО «ОАК» и др. К настоящему моменты объем заказов составляет более 20 единиц, часть которых будет поставлена уже в 2017 году.

Пятикоординатный портальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ П80 на форуме "Армия 2017" Источник: http://stan-group.com/

Многоцелевой портальный центр СТЦ П80 представлен в Павильоне D, стенд 4D5.