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ОАК примет активное участие в форуме "Армия-2017"

23.08.2017 ЦАМТО 79 0
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Т-50
Взлет самолета Т-50 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2015 года
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЦАМТО, 22 августа. Объединенная авиастроительная корпорация впервые выступает в качестве "Стратегического партнера" Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2017".

Летно-технические возможности перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С, Су-30СМ, многофункционального авиационного комплекса Су-34, легкого истребителя МиГ-35 и учебно-боевого Як-130 будут продемонстрированы в ходе МВТФ "Армия-2017". ОАК также представит обширную экспозицию в новом демонстрационном центре на территории военно-патриотического парка Вооруженных Сил РФ "Патриот".

В составе экспозиции ОАК в новом демонстрационном центре будут представлены модели самолетов, включенных в Гособоронзаказ, и перспективных разработок, осуществляемых в интересах Министерства обороны РФ: Су-30СМ, Як-130, Як-152, Т-50, Су-35, Су-32, Ту-160, Ту-22М3, Ту-214VIP, МиГ-35, МиГ-29К, Ил-76МД-90А, Ил-112В, МТС и Бе-200. Там же будет представлен инновационный мультимедийный комплекс, с помощью которого можно будет ознакомиться с техническими характеристиками и параметрами продукции предприятий ОАК.

В "День ПАО "ОАК", который будет проводиться 23 августа, запланирована обширная деловая программа с участием руководства Минобороны России и других министерств и ведомств на территории демонстрационной базы аэродрома "Кубинка", в том числе проведение ряда конференций и совещаний, а также встреча студентов профильных высших учебных заведений с молодыми специалистами ПАО "ОАК".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
22.08.2017
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Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Ил-112
Ил-214 (МТС)
Ил-476
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