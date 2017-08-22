"Вертолеты России" изготовили первые вертолеты Ми-28УБ для Минобороны РФ



Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ

Источник: russianhelicopters.aero Учебно-боевой вертолет Ми-28УБИсточник: russianhelicopters.aero

На предприятии "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкопорацию Ростех) изготовлены первые вертолеты Ми-28УБ. Машины проходят приемо-сдаточные испытания на предприятии. До конца года планируется поставка 8 "Ночных охотников" с двойным управлением.

Ми-28УБ, разработанный для ВКС России, успешно прошел государственные испытания, по результатам которых был запущен в серийное производство на ростовском заводе в 2016 году. Наряду с основной ударной функцией новый вертолет может выполнять задачи по подготовке и обучению летного состава. Создание "Ночного охотника" с двойным управлением является логическим продолжением развития концепции армейского ударного вертолета.

"Изготовление первой партии Ми-28УБ - это чрезвычайно важное событие не только для "Роствертола" и "Вертолетов России", но и для наших коллег из Министерства обороны. В скором времени начнутся поставки модернизированного "Ночного охотника". Ми-28 доказал свою эффективность, так что мы ожидаем, что учебно-боевая версия этого вертолета будет чрезвычайно востребована в войсках. Этот вертолет с двойным управлением открывает новые возможности для подготовки летного состава на машины данного типа", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Главное отличие Ми-28УБ от классического "Ночного охотника" – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет, как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Кроме того, значительно улучшена эргономика - в кабине экипажа устанавливаются энергопоглощающие кресла с улучшенными характеристиками, способные минимизировать ударное воздействие на летчиков при аварийной посадке вертолета. Также изменения коснулись бортового электронного оборудования и комплекса средств связи, что значительно повысило безопасность полетов и эксплуатационные характеристики вертолета.

Ми-28УБ, как и его предшественник, сохраняет маневренность и способность выполнять боевые задачи в любое время суток, он может применяться для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск и противотанковой обороны. Вертолет обладает усиленной бронезащитой, отличается высокой боевой живучестью и оснащен обширным комплексом вооружения.

Министерство обороны России – основной заказчик продукции ПАО "Роствертол". Предприятие в соответствии с утвержденными графиками поставляет военному ведомству всю линейку производимых вертолетов, а также, совместно с АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и под руководством холдинга "Вертолеты России" ведет работу по модернизации техники, производимой для Министерства обороны России.