Россия планирует заключить несколько экспортных контрактов на "Армии-2017"
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Открытие международного военно-технического форума Армия-2017
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" планирует заключить несколько небольших контрактов на поставку военной техники на форуме "Армия-2017", сообщил журналистам во вторник гендиректор спецэкспортера Александр Михеев.
РФ уже продала в 2017 году вооружений на сумму более 5 миллиардов долларов и заключила новых контрактов на 7 миллиардов.
"Несколько контрактов у нас планируется к подписанию, они небольшие", - сказал Михеев в ходе форума, не уточняя деталей.
По его словам, "Рособоронэкспорт" планирует провести переговоры с делегациями 55 стран, всего пройдет 73 встречи. На форум также прибыли 22 министра обороны.
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22.08.2017
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