Госкорпорация Ростех утвердила новый менеджмент «Росэлектроники»



Белинский Алексей Анатольевич

Источник: http://www.tadviser.ru/ Белинский Алексей АнатольевичИсточник: http://www.tadviser.ru/

В рамках трансформации активов радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех и создания крупнейшего радиоэлектронного холдинга на основе АО «Росэлектроника» и АО «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК) состоялись новые кадровые назначения. Исполнять обязанности временного генерального директора АО «Росэлектроника» Объединенной Компании будет Алексей Белинский.

Алексей Белинский имеет опыт быстрого и эффективного развития бизнес-структур и достижения целевых показателей рентабельности. С 2012 года он занимал должность генерального директора, а с июля 2017 года - пост председателя правления Группы компаний "ЛокоТех". Ранее Белинский работал на руководящих позициях в крупных российских и международных организациях. В частности, трудился в компаниях, входящих в структуру ПАО «Северсталь», с 2006 по 2007 курировал сектор корпоративных финансов и реализацию сделок M&A в горно-металлургической отрасли в Юникредит-Атон, входящий в группу Unicredit. В «Росэлектронике» Алексей Белинский входил в состав совета директоров компании и являлся членом комитета по стратегии холдинга.

Григорий Элькин продолжит работать в холдинге в качестве Генерального конструктора.

Биография

Белинский Алексей Анатольевич - родился в 1975 году.

В 1997 году окончил Череповецкий Государственный Университет.

С 1996 по 2000 – занимался частным бизнесом.

С 2001 по 2003 – работа в различных компаниях, входящих в структуру «Северсталь».

С 2004 по 2006 – старший менеджер по корпоративному развитию «Северсталь-Групп».

С 2006 по 2007 - курировал сектор корпоративных финансов и реализацию сделок M&A в горно-металлургической отрасли в Unicredit Markets and Investment Banking.

С 2007 по 2009 – генеральный директор ООО «Покровка Финанс».

С 2009 по 2011 – генеральный директор ООО «ТМХ Вагоностроение».

С 2012 года по настоящее время работает в ООО «Локомотивные технологии» в должности генерального директора.

В июле 2017 года занял пост председателя правления Группы компаний.

В августе 2017 года временный генеральный директор АО «Росэлектроника»