Начались учения сил материально-технического обеспечения Северного флота
|
|
Ракетный эсминец Хэфэй.Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
СЕВЕРОМОРСК, 22 авг - РИА Новости. Учения сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) Северного флота стартовали в акватории Баренцева моря и на Кольском полуострове, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Органы военного управления, соединения и воинские части Северного флота, в том числе суда вспомогательного флота, приступили к отработке задач обеспечения надводных кораблей и подводных лодок ракетами, торпедами и другими боеприпасами, заправки кораблей топливом в пунктах базирования и в открытом море, оказания помощи терпящим бедствие кораблям, проведения ремонта, размагничивания и пополнения запасов материальных средств", - заявил Булгаков.
Всего, по его словам, в ходе учений будет разыграно свыше 20 эпизодов.
Как отметил Булгаков, на Кольском полуострове будут отработаны задачи наведения автодорожных мостов через водные преграды, эвакуации и ремонта техники и вооружения береговых войск, подготовки необорудованного побережья для обеспечения материальными ресурсами сил флота.
|
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.07.2017 Замминистра обороны проверит обеспечение войск на юге России
08.06.2017 Российский этап "Военного ралли" пройдет в июне на юге России
01.06.2017 Отряд Минобороны вылетел в Арктику для очистки архипелага Новая Земля
22.05.2017 Первый взвод Минобороны вылетел в Арктическую зону для проведения экологической очистки
19.04.2017 Минобороны завершило формирование подразделений экологической очистки Арктики на 2017 год
24.11.2016 Спецстроем и с песней
15.11.2016 В Петербурге спустили на воду судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров"
11.11.2016 Иван Васильев: флот обеспечен на 100%, но есть вопросы к командирам