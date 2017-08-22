"Калашников" представил бесшумный электромотоцикл для спецназа
|
|
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время демонстрации первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
КУБИНКА (Московская обл.), 21 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" представил бесшумный электромотоцикл, разработанный для сил специального назначения, передает корреспондент РИА Новости с презентации.
Как сообщала компания ранее в социальной сети Facebook, концерн разработал электромотоцикл для подразделений ДПС и ППС полиции. Запас хода по зарядке такой машины составляет 150 километров. Первые образцы, как отмечал концерн, будут переданы столичной полиции в конце августа.
"Когда мы говорим про потенциальное использование силами специального назначения, вопрос бесшумного передвижения становится крайне важным. Поэтому на той же платформе, но для другого клиента с другой спецификой мы разработали мотоцикл для сил специального назначения", - сказал на презентации заместитель генерального директора по маркетингу и продажам концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.
По его словам, технологическая база нового мотоцикла позволяет значительную доработку возможностей для нужд конкретного заказчика.
"Например, мы можем использовать не традиционную пару головного света, а инфракрасную, свет которой будет виден только в очках ночного видения", - сказал он.
Также на презентации был представлен концепт тяжёлого мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания.
|
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.06.2017 Сборная Франции по практической стрельбе будет выступать на чемпионате мира с российскими карабинами
08.02.2017 "Калашников" возобновит поставки оружия в США при смягчении законов
13.12.2016 "Калашников" разработает оружие для игры в страйкбол
16.09.2016 «Калашников» начал продажу модернизированной «Сайги МК»
16.09.2016 Концерн «Калашников» провел первую всероссийскую партнерскую конференцию для представителей оружейных магазинов
12.07.2016 Концерн "Калашников" открыл первый фирменный отдел за рубежом
17.06.2016 СМИ: "Калашников" откроет 41 фирменный отдел в оружейных магазинах России
15.06.2016 Концерн "Калашников" запускает в продажу новое гладкоствольное, нарезное и охолощенное оружие