"Калашников" представил бесшумный электромотоцикл для спецназа



Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время демонстрации первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время демонстрации первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017Источник: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

КУБИНКА (Московская обл.), 21 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" представил бесшумный электромотоцикл, разработанный для сил специального назначения, передает корреспондент РИА Новости с презентации.

Как сообщала компания ранее в социальной сети Facebook, концерн разработал электромотоцикл для подразделений ДПС и ППС полиции. Запас хода по зарядке такой машины составляет 150 километров. Первые образцы, как отмечал концерн, будут переданы столичной полиции в конце августа.

"Когда мы говорим про потенциальное использование силами специального назначения, вопрос бесшумного передвижения становится крайне важным. Поэтому на той же платформе, но для другого клиента с другой спецификой мы разработали мотоцикл для сил специального назначения", - сказал на презентации заместитель генерального директора по маркетингу и продажам концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

По его словам, технологическая база нового мотоцикла позволяет значительную доработку возможностей для нужд конкретного заказчика.

"Например, мы можем использовать не традиционную пару головного света, а инфракрасную, свет которой будет виден только в очках ночного видения", - сказал он.

Также на презентации был представлен концепт тяжёлого мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания.