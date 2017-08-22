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Ракета "Союз-5" может получить вторую ступень и головной обтекатель от "Ангары"

23.08.2017 ТАСС 91 0
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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Согласно техническому заданию на разработку эскизного проекта новой ракеты, обтекатель также может быть зарубежного производства

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новая российская ракета-носитель "Союз-5" может получить вторую ступень и головной обтекатель от ракеты-носителя "Ангара-А5", либо обтекатель зарубежного производства, говорится в техническом задании на разработку эскизного проекта новой ракеты.

"При выборе технических решений по ракете-носителю среднего класса должны быть проработаны возможности использования: жидкостного ракетного двигателя РД-171М в составе блока первой ступени диаметром 4,1 м с рабочим запасом топлива 398 тонн; двух жидкостных ракетных двигателей РД-0124 в составе блока второй ступени; третьей ступени ракеты-носителя "Ангара-А5" с минимальными доработками в качестве второй ступени ракеты-носителя среднего класса", - говорится в документе.

Ранее сообщалось только об одном варианте ракеты "Союз-5" с двигателями РД-191М на первой ступени и двумя двухкамерными двигателями РД-0124М, полученными из четырехкамерных двигателей РД-0124, на второй ступени. РД-0124 применяются на ракетах "Союз-2.1б" и "Ангара".

Третья ступень ракеты "Ангара-А5" имеет в своем составе один четырехкамерный РД-0124.

Иностранные комплектующие

Также в эскизном проекте на новую ракету должна быть дана оценка возможности использования в ее составе существующих и перспективных головных обтекателей, в том числе головного обтекателя 14С735 от ракеты-носителя "Ангара-А5" или зарубежного аналога.

Как прокомментировал ТАСС данный документ источник в ракетно-космической отрасли, требование к применению зарубежного обтекателя может быть связано с перспективами применения ракеты "Союз-5" по программе "Морской старт". Головные обтекатели для ракет "Зенит" в рамках этого проекта производит американская компания Boeing.

Использование импортных комплектующих изделий (включая материалы стран СНГ) при изготовлении частей ракеты возможно при согласовании с заказчиком (Роскосмос). При этом имеется требование о максимальном использовании продукции российского производства в конструкции составных частей ракеты-носителя.

Эскизное проектирование

Эскизное проектирование ракеты должна провести Ракетно-космическая корпорация "Энергия", ранее определенная головной структурой по разработке "Союза-5". В техзадании указано, что эскизное проектирование должно быть проведено в период с 1 июня 2017 года по 31 марта 2018 года. Ранее генеральный директор корпорации Владимир Солнцев сообщил, что оно завершиться к ноябрю 2017 года.

В рамках эскизного проектирования корпорацией должно быть проведено обоснование основных характеристик, технических и технологических решений по ракете-носителю среднего класса с учетом использования наземной космической инфраструктуры, оставшейся от ракеты "Зенит-М" на космодроме Байконур.

"Союз-5" должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 17 тонн на низкую круговую орбиту 200 км.
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Boeing
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Морской старт
Союз-2 РН
Союз-5 РН

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