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Медведев отметил выдержку, бесстрашие и порядочность первого главкома ВВС РФ Дейнекина

23.08.2017 ТАСС 66 0
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Петр Дейнекин
Бывший главком ВВС СССР и России, вице-президент Клуба военачальников РФ Петр Дейнекин
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

Премьер-министр России направил телеграмму родным и близким первого главкома ВВС России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил выдержку, бесстрашие и порядочность первого главкома ВВС России Петра Дейнекина, который будет похоронен во вторник на военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

"Настоящий офицер, Герой России, он в любой ситуации проявлял настоящую военную выдержку, бесстрашие и человеческую порядочность, - говорится в телеграмме премьера родным и близким Дейнекина, опубликованной на сайте правительства. - Был примером для подчиненных и сослуживцев, которые восхищались его мастерством и жизненной энергией".

"Вся его жизнь - пример преданного служения своей стране, - подчеркнул Медведев. - Он начал военную службу с помощника командира корабля дальней авиации и стал первым Главнокомандующим ВВС России".

Заслуженный военный летчик, Герой России, генерал армии Петр Дейнекин является кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов. Петр Степанович Дейнекин родился 14 декабря 1937 года в городе Морозовске Ростовской области. В 1957 году окончил Балашовское военное авиационное училище летчиков и начал офицерскую службу в качестве помощника командира корабля Дальней авиации, с 1962 года - командир экипажа дальнего бомбардировщика Ту-16. В 1988-1990 годах командовал Дальней авиацией. Дейнекин был первым главнокомандующим ВВС России с 1992 года по 1998-й.
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий

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