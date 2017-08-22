Четыре учебно-тренировочных самолета Як-152 проходят испытания
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Источник: макс-2017
В корпорации "Иркут" отметили, что "самолет будет предлагаться как российским, так и зарубежным" заказчикам
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Летные и статические испытания проходят четыре учебно-тренировочных самолета Як-152, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации "Иркут" (входит в ОАК).
"Собраны четыре самолета Як-152. Первый опытный самолет совершил около 30 полетов. К летным испытаниям планируется подключить и второй опытный образец. Третий самолет Як-152 проходит в ЦАГИ [Центральном аэрогидродинамическом институте] статические испытания, четвертый образец готовится к передаче в ЦАГИ для проведения повторно- статических (ресурсных) испытаний", - рассказали в "Иркуте".
При этом в корпорации отметили, что "самолет будет предлагаться широкому кругу заказчиков, как российским, так и зарубежным".
Как сообщил ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, Министерство обороны России планирует в 2017 году заключить с Иркутским авиационным заводом контракт на поставку первых трех учебно-тренировочных самолетов Як-152. Ранее главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что серийное производство этого самолета планируется запустить в марте 2017 года.
Ожидается, что Як-152 станет самолетом первоначальной летной подготовки для летных школ и первых курсов училищ. Затем курсанты будут пересаживаться на учебно-боевой самолет Як-130.
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22.08.2017
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