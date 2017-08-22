Использование инноваций в интересах Минобороны обсудят на форуме ВВО во Владивостоке
|
|
Города России. Владивосток. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Ожидается, что особый интерес у гостей выставки, проходящей в рамках форума, вызовут современные подводные робототехнические комплексы
ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Военно-технический форум Восточного военного округа (ВВО) открылся утром во вторник во Владивостоке показательным выступлением морского спецназа, освободившего "захваченное" судно. В рамках форума будет обсуждаться использование инноваций в интересах Минобороны и будет работать выставка техники и вооружения. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
"Во время работы форума планируется показ более 100 экспонатов на четырех выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений. Также спланировано пять круглых столов с обсуждением практического применения современных инновационных разработок в интересах Вооруженных сил РФ, культурно-художественная программа", - сказал Матвеев.
В работе круглых столов примут участие более 100 военных, а также сотрудников промышленной отрасли и экспертов, которые смогут обменяться опытом и информацией о новых разработках, а также наладить деловые контакты для дальнейшего взаимодействия.
Военно-технический форум ВВО в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" будет работать до 27 августа, выставки вооружения и техники могут посетить все желающие. Особый интерес у участников и гостей вызывают подводные робототехнические комплексы, малое гидрографическое судно "Виктор Фалеев" и корвет "Совершенный" на 33-м причале Владивостока, а также боевые самолеты Су-35С, Су-30СМ и вертолеты армейской авиации Ка-52, Ми-8АМТШ на аэродроме Центральная Угловая.
|
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
13.01.2014 Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
06.01.2014 ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
08.09.2016 Минобороны: иностранцы в восторге от российского оружия на "Армии-2016"
05.09.2016 Более 50 авиакомплексов ВКС отправили в Подмосковье на "Армию-2016"